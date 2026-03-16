Canlı Çeviri Yapabilen AirPods Max 2'nin Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı kulaklığı AirPods Max 2'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Bununla birlikte cihazın özellikleri ve Türkiye fiyatı netlik kazandı. Önceki modele göre hem gürültü engelleme hem ses kalitesi açısından çok önemli iyileştirmelerle birlikte gelen kulaklık, renk çeşitliliği bakımından da hemen hemen her tarza hitap etmeyi başarıyor.

AirPods Max 2'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

AirPods Max 2'nin Türkiye fiyatı 36 bin 999 TL olarak belirlendi. Cihaz, mavi, mor, gece yarısı, turuncu ve yıldız ışığı olmak üzere toplamda 5 renk seçeneği ile birlikte geliyor. Şık bir tasarıma sahip olan yeni kulaklığın 25 Mart'tan itibaren siparişe açılacağı belirtildi.

AirPods Max 2'nin Özellikleri Neler?

Şeffaf Mod (Dışarıdan gelen sesleri duymaya devam etmenizi sağlar): Mevcut.

Aktif Gürültü Engelleme: Mevcut, sekiz mikrofonla desteklenir (Bir önceki modele göre 1,5 kat daha iyileştirilmiş performans).

Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses Desteği: Mevcut (Dinamik kafa izleme özelliği ile desteklenir, ses kullanıcının kafa hareketlerine göre ayarlanır).

Düşük Gecikme Modu: Mevcut.

Kayıpsız Ses ve Ultra Düşük Gecikme Desteği: Mevcut.

Siri Etkileşimleri: Başınızı evet ya da hayır anlamında sallayarak yanıt verebilirsiniz.

Pil Ömrü: Aktif gürültü engelleme devre dışıyken 20 saate kadar.

Canlı Çeviri: Mevcut.

Konuşma Farkındalığı: Mevcut (Birisiyle konuştuğunuzda ses seviyesi otomatik düşürülüp arka plan gürültüsü azaltılır).

AirPods Max 2, Gürültü Engelliyor mu?

AirPods Max 2, sekiz mikrofonla desteklenen aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Apple, yeni modelin bir öncekine göre 1,5 kat daha yüksek gürültü engelleme performansı sunduğunu ifade etti. Bu sayede siz müzik dinlerken çevrede rahatsız edici olabilecek arka plan gürültüsü daha iyi analiz edilip bastırılabiliyor. Sizin de ses deneyiminiz olumsuz etkilenmiyor.

AirPods Max 2 Nasıl Bir Ses Kalitesi Sunuyor?

Apple, bu yeni kulaklıkta ses kalitesini birincil öncelik olarak belirlemiş gibi görünüyor. Öyle ki dinamik ekolayzer sayesinde sayesinde ses kulaklık yastıklarının yerleşimine ve yalıtıma göre uyarlanıyor. Yani kulak şeklinizin ya da kulaklık yastıklarının ölçülerinin nasıl olduğu fark etmeksizin daha dengeli bir ses elde edebiliyorsunuz.

İç tarafta yer alan mikrofonlar, duyulan sesi ölçerek anlık olarak düzenliyor. Şarkıdaki ritimleri daha iyi yakalayabiliyorsunuz. Diğer bir yandan USB-C üzerinden kayıpsız ses ve ultra düşük gecikmeli ses desteği de bulunuyor. Bu sayede film izlerken görüntü ve ses arasındaki o can sıkıcı uyumsuzluğa maruz kalmıyorsunuz. Elbette ki Counter-Strike gibi seslerin her şey olduğu oyunlarda da sizi avantajlı hâle getirebilir.

Bunlara ek olarak kulaklık, dinamik kafa takibi özelliği içeriyor. Kişiselleştirilmiş uzamsal ses desteği sayesinde kafanızı ne yöne çevirirseniz sesler de ona göre ayarlanıyor. İster iPhone ister iPad ister Mac kullanıyor olun, cihazdaki mevcut sensörler sayesinde en hafif kafa hareketleriniz bile hızlıca algılanabiliyor.

Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda AirPods Max 2'nin ses kalitesi bakımından kullanıcı beklentilerini karşılayan bir model olduğu söylenebilir. Bu arada Siri'nin sorularına ve önerilene kafanızı evet ya da hayır anlamında yukarı aşağı veya sağa ve sola olacak şekilde sallayarak da yanıt verebiliyorsunuz.

AirPods Max 2'nin Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

Yeni kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliği etkinleştirilmediğinde tek şarjla 20 saate kadar müzik dinlemenize imkân sağlıyor. Cihaz kutusunda saklanırken güç tasarrufu sayesinde şarj seviyesi korunmaya devam ediliyor. USB-C üzerinden şarj edebileceğiniz kulaklığı eğer genellikle bir yerden başka yere giderken kullanmayı düşünüyorsanız pil ömrünün yeterli seviyede olduğunu söylemek mümkün.

AirPods Max 2, Cihazlar Arasında Otomatik Geçiş Yapıyor mu?

AirPods Max 2, cihazlar arasında otomatik geçiş yapmanıza olanak tanıyor. Bu özellik sayesinde Mac'te film izlerken eğer iPhone'unuza bir arama gelirse bunu yanıtlamak için manuel olarak geçiş yapmak gibi zaman kaybettirici bir işlem gerçekleştirmenize gerek yok. Kulaklık bunu otomatik olarak gerçekleştiriyor.

AirPods Max 2, Canlı Çeviri Özelliği Sunuyor mu?

Canlı çeviri özelliği AirPods Max 2'nin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Apple Intelligence ile desteklenen çeviri özellik, başka dili konuşan kişilerle dil bariyerine takılmadan rahatça sohbet etmenize imkân sunuyor. Şu an desteklenen diller arasında Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İsveççe, İspanyolca, Çince, Japonca, Korece ve Portekizce gibi diller mevcut.

Editörün Yorumu

AirPods Max 2'nin oldukça etkileyici bir özellik yelpazesine sahip olduğunu düşünüyorum. Gerek gürültü engelleme gerek Türkçe dil desteği de mevcut canlı çeviri gibi özellikleri sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesinin beğenisini kazanacağı aşikâr. Özellikle şık tasarımı sayesinde bulunduğu her ortamda kendini öne çıkarmayı başaracaktır.