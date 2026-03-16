Ses Kaydedici Olarak Kullanılabilen Şarj Kutulu Kulaklık Yolda

Yeni bir Soundcore kulaklığı geliyor. Liberty 5 Pro Max olarak adlandırılan modelin önemli özellikleri gün yüzüne çıktı. Yeni kulaklık, yakında tanıtılması beklenen Pro modeli ile birçok özelliği paylaşacak olsa da şarj kutusuyla önemli bir avantaj sağlayacak. Öyle ki kulaklıkları şarj etmenin ötesine geçerek ses kaydı almak gibi amaçlarla kullanılabilecek.

Soundcore Liberty 5 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Şarj Kutusu: 8 mikrofonlu ses kaydetme özelliği

8 mikrofonlu ses kaydetme özelliği Ses Tanımlama: Mevcut

Mevcut Aktif Gürültü Engelleme: Mevcut

Mevcut Diğer Özellikler: Bluetooth 6.1 ve Doly Atmos uzamsal ses desteği

Bluetooth 6.1 ve Doly Atmos uzamsal ses desteği Renk Seçenekleri: Siyah ve altın

Soundcore Liberty 5 Pro Max'in Şarj Kutusu Ne Sunacak?

Soundcore Liberty 5 Pro Max'in şarj kutusu, 8 mikrofonla donatılacak. Bu sayede ses kayıt cihazı olarak da kullanılabilecek. Böylece önemli toplantılarınızı daha sonra dinlemek ve not almak üzere kaydedebileceksiniz. Bir diğer avantajı da kulaklığın sahibinin sesini tanıma özelliğine sahip olacak olması.

Soundcore Liberty 5 Pro Max, Gürültü Engelleyecek mi?

Yeni kulaklığın Soundcore Liberty 5 Pro ile özellik açısından büyük benzerlik taşıyacağı belirtildi. Bunların arasında gürültü engelleme özelliğinin de olması kaçınılmaz görünüyor. Hatta ses tanıma özelliğinin gürültü engelleme performansını da olumlu açıdan etkilemesi çok yüksek bir ihtimal gibi görünüyor.

Bu özellik sayesinde şarj kutusunu masaya koyup kayıt başlattığınızda odak noktasına sizin sesiniz alınabilir ve arka plan gürültüsü daha başarılı şekilde bastırılabilir. Öte yandan kulaklık sizin sesinizi zaten tanıdığı için bir sesli görüşme gerçekleştirirken de daha net bir ses iletiminden bahsetmek mümkün hâle gelebilir.

Soundcore Liberty 5 Pro Max, Suya Karşı Dayanıklı Olacak mı?

Liberty 5 Pro modelinin IP55 sertifikasına sahip olacağı belirtildi. Pro Max sürümün suya karşı dayanıklılığı konusunda bir açıklamada bulunulmasa da en azından gün içinde yaşanması muhtemel su kazalarından etkilenmeyeceği söylenebilir. Yine de su basıncına maruz bırakmaktan kaçınmak gerekecektir.

Soundcore Liberty 5 Pro Max, Türkiye'de Satılacak mı?

Soundcore Liberty 4'ün standart ve Pro modelleri ile SoundCore Liberty 5 şu an Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak Liberty 5 Pro Max'in de lansmandan bir süre sonra Türkiye'de satışa sunulabileceğini söylemek mümkün. Elbette ki şimdiye dek konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Yani planlar değişiklik gösterebilir.

Soundcore Liberty 5 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Soundcore Liberty 5 Pro Max'in 229.99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kurla 10 bin 160 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması hâlinde başlangıç fiyatının vergiler ve ek maliyetlerle birlikte 12 bin 150 TL civarında olması muhtemel. Bu arada şu an Türkiye'de Soundcore Liberty 4, 3 bin 990 TL; Soundcore Liberty 4 Pro, 7 bin 299 TL; SoundCore Liberty 5, 6.669 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor.

Editörün Yorumu

Soundcore Liberty 5, uzun pil ömrü ve gelişmiş gürültü engelleme gibi özelliklerle dikkatimi çeken bir kulaklık olmuştu. Pro Max modelinde çok daha ileri seviye bir cihaz göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle şarj kutusunun işlevselliği sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesinin beğenisini kazanacağı aşikâr.