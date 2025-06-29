AirPods Pro 3 Yolda: Tanıtım Öncesi 6 Heyecan Verici Özelliği Ortaya Çıktı!

Bildiğiniz gibi Apple, 2022’den bu yana yeni bir AirPods Pro modeli tanıtmadı. Hal böyle olunca pek çok kişi şirketin bu yıl yeni bir kablosuz kulaklık modeliyle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkmasını bekliyor.

Bu yıl içerisinde tanıtılması beklenen yeni AirPods Pro 3 için kısa bir süre önce Apple'ın web sitesi için hazırladığı kod satırlarında ortaya çıktı. Buradan sızdırılan bilgiler, yeni modelde oldukça dikkat çekici özelliklerin yer alacağını gösteriyor. İşte AirPods Pro 3'ün 6 temel yeni özelliği!

AirPods Pro 3 Özellikleri

Sağlık Özellikleri Genişleyecek

Apple’ın bu yılın başında kalp atış hızı takibiyle dikkat çeken Powerbeats Pro 2 modelini piyasaya sürmesinin ardından, aynı özelliğin yeni AirPods Pro 3 modeline de entegre edilmesi bekleniyor.

Buna ek olarak, kulaklıkta vücut sıcaklığı ölçme yeteneğinin de yer alacağı ifade ediliyor. Apple Watch’ta sunulan cilt sıcaklığı takibi, net sonuçlar vermediği için eleştirilmişti. AirPods Pro 3’ün kulak içi ölçüm yapması sayesinde bu alanda daha doğru ve hassas sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor.

Ses Kalitesinde Yeni Seviye

AirPods Pro 3, yeni H3 işlemci sayesinde aktif gürültü engelleme (ANC) alanında da bir adım daha ileri gidebilir. Mevcut modelde kullanılan H2 çipi, çevre seslerini saniyede 48.000 kez analiz ederek oldukça etkili bir izolasyon sağlıyordu. Yeni nesil işlemcinin bu teknolojiyi daha da geliştirerek Adaptif Ses performansını güçlendirmesi bekleniyor.

Geliştirilmiş Gürültü Engelleme

Aktarılanlara göre yeni nesil H3 çipi, aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğinde daha hızlı ve etkili işlem yapabilme yeteneği sunacak. AirPods Pro 2’deki H2 çipi, çevresel gürültüyü saniyede 48.000 kez analiz ederek bastırıyordu. Öte yandan yeni nesil işlemci ile bu teknolojinin daha da ileri taşınabileceği ve Adaptif Ses performansında gözle görülür bir gelişme sunulabileceği söyleniyor.

Tasarımda Güncellemeler

Tasarım tarafında da bazı değişiklikler bekleniyor. AirPods 4’te görülen daha ince şarj kutusu, görünmeyen eşleştirme tuşu ve LED ışığın gizlenmesi gibi tasarım detaylarının AirPods Pro 3’e de yansıması muhtemel. Ayrıca kulaklıkların daha küçük ve ergonomik hale getirilmesi, bununla birlikte sap uzunluğunun da kısalması gündemde.

Daha Hassas Takip Özellikleri

Yeni modelin Apple’ın ikinci nesil UWB (Ultra Wideband) çipiyle donatılacağı ve bu sayede Find My uygulaması üzerinden daha hassas konum takibi yapılabileceği söyleniyor. Bu teknoloji, özellikle kulaklıkların kaybolduğu durumlarda kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayabilir.

Canlı Çeviri Özelliği

AirPods Pro 3 ile geleceği konuşulan bir diğer özellik ise canlı çeviri yeteneği. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kulaklık üzerinden aramalarda veya medya içeriklerinde yabancı dilleri eş zamanlı olarak tercüme edebilecek.

Bilmeyenler için bu özellik iOS 26 ile birlikte tüm Apple Intelligence destekli iPhone, Mac ve iPad cihazlarına gelecek. Yani canlı çeviri özelliği yalnızca AirPods Pro 3’e özel olmayacak.

AirPods Pro 3 Ne Zaman Tanıtılacak

Yeni AirPods Pro 3’ün Eylül ayında iPhone 17 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Apple, uzun süredir güncelleme almayan Pro serisine bu modelle birlikte yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Daha gelişmiş sağlık takibi, üstün ses deneyimi ve modern tasarım anlayışıyla AirPods Pro 3, markanın kablosuz kulaklık serisinde önemli bir dönüm noktası olabilir.

Peki siz yeni AirPods Pro 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...