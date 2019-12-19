Akıllı Ev Aletleri İçin Apple Ortaklığı

Akıllı ev aletleri ile ilgili Apple, yeni ataklar yapmaya devam ediyor. Şirketin özellikle ev aletlerini akıllandırma konusunda büyük bir çaba harcadığını biliyoruz. İşte Apple akıllı ev aletleri ile ilgili haberimizin detayları.

Evlerde kullandığımız ürünlerin neredeyse tamamı bir şekilde elektronik cihazlara bağlanabiliyor. Bazen cihazların kontrolünü uygulama üzerinden bile yapmak mümkün hale geliyor. Apple, Amazon ve Google gibi firmalar işbirliği yaparak güçlerini birleştiriyor. Muhtemelen kısa bir süre içerisinde bu firmaların güç birliği yaptığını görebiliriz.

Apple akıllı ev aletleri konusunda öncü olmak istiyor

'Connected Home over IP' projesi, akıllı ev aletleri arasındaki uyumu önemli ölçüde arttırmak istiyor. Böylece çok daha efektif bir akıllı ev aleti kullanımı sağlanacak.

Apple, Amazon ve Google gibi şirketlerin dahil olacağı alan, üretim bölümünde gerçekleşecek. Akıllı ev aletlerinin uyum problemi genellikle, üretim aşamasında ilgili donanımların yüklenmemesinden kaynaklanıyor. Bu şirketler yeni projeler ile problemi sıfıra indirmiş olacak. Amazon, Apple, Google, Zigbee Alliance, IKEA, Samsung ve Signify gibi yönetim kurulu üyeleri şimdilik güç birliği yapmış gibi görünüyor.

Akıllı ev aletleri ile ilgili bu kadar çok firmanın bir araya gelmesi olayın sanıldığı kadar kolay olmadığını gösteriyor. Ciddi bir senkronizasyon gerektiren akıllı ev aletlerinin uyumu, şimdilik büyük bir proje aşamasında. Peki sizce böylesine devasa bir proje nasıl sonuçlanabilir. Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.