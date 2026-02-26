Yakınlardaki Akıllı Gözlükleri Tespit Eden Uygulama Geliştirildi

Akıllı gözlükler, dünya genelinde giderek yaygınlaşıyor. Normal gözlükler ile aralarında çok büyük farklar olmaması dolayısıyla birinin söz konusu gözlüklerden birini takıp takmadığı anlamak da oldukça zorlaşıyor. İşte tam da bu soruna çözüm olarak Nearby Glasses isimli bir uygulama geliştirildi.

Nearby Glasses Nasıl Çalışıyor?

Nearby Glasses'in son derece basit bir çalışma mantığı bulunuyor. Çevredeki Bluetooth sinyallerini tarayarak yakınlarda Meta ve benzeri şirketler tarafından geliştirilen akıllı gözlüklerin olup olmadığını belirlemeyi sağlıyor. Bir akıllı gözlük kullanıcısı yakınlardayken size bildirim gönderiyor. Böylece buna karşı daha dikkatli hareket edebiliyorsunuz.

Uygulama, mesafe gibi ayarlamalar yapmanıza izin veriyor. Yani bir akıllı gözlük size ne kadar yakın olursa bildirim geleceğini seçme imkânına sahip oluyorsunuz. Tahmin edebileceğiniz üzere projenin arkasında bir gizlilik kaygısı yatıyor. Bilindiği üzere sıradan gözlüklerden farklı olarak bu cihazlar hoparlör, mikrofon ve fark edilmesi oldukça zor kameralar içerebiliyor. Dışarıdan bakıldığında herhangi bir sorun olup olmadığını anlamanız mümkün olmuyor.

Giderek popüler hâle gelen bu gözlüklere karşı Jeanrenaud isimli bir geliştirici de kendine göre bir uygulama geliştirmek üzere çalışmalara başladı ve en nihayetinde uygulamayı Google'ın uygulama mağazası Play Store üzerinden yayınladı. Açık kaynaklı olan bu uygulamaya GitHub üzerinden de erişilebiliyor. Öte yandan iPhone kullanıcılarına yönelik özel iOS sürümünün üzerinde de çalışmalar devam ediyor.

Nearby Glasses Henüz Kusursuz Sayılmaz

Uygulamanın geliştiricisi, insanların endişelerini gidermek adına Nearby Glasses'ı geliştirdi ancak bunun tamamen kusursuz olmadığını da belirtti. Uygulama bazen VR başlıklar ile akıllı gözlükleri karıştırabiliyor. Bu da aslında çevrenizde akıllı gözlük takan birisi olmamasına rağmen varmış gibi uyarı almanıza sebep olabiliyor. Bunun farkında olan geliştirici, uygulamayı kullananların kendilerini tamamen güvende hissetmemesi gerektiğini vurguladı.

Bu arada her akıllı gözlük kullanıcısının cihazlarını insanların gizlice videosunu çekmek gibi amaçlarla kullanmadığını belirtmek gerekiyor. Bu uygulama sadece önlem amacıyla geliştirildi. Güvenlik ve gizlilik konularında genel olarak aşırı endişeleri olan kişilerin kendini daha güvende hissetmesini sağlamayı hedefliyor. Elbette ki uygulamanın geliştiricisinin de belirttiği üzere uygulamanın sonuçlarını %100 doğru olarak kabul etmemekte fayda var.