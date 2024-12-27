2025 Akıllı Gözlüklerin Parladığı Yıl Olacak

Bu sene teknoloji dünyası için gerçekten hareketli bir seneydi. Büyük küçük pek çok şirket giyilebilir teknolojide adım atarak vizyonunu genişletti. Halihazırda bu sahada boy gösteren Apple, Meta gibi şirketler ise emeklerinin üstüne daha çok koymayı hedefliyor. Bu sebeple diyebiliriz ki: 2025 yılı tam anlamıyla "akıllı gözlük" yılı olarak hafızalara kazınacak.

2024'e Damga Vuran Gözlük Modelleri

Geçtiğimiz yıl, mekansal bilişimde dev adımlar atılmış, bu kulvarda iki büyük isim dikkat çekmişti: Apple Vision Pro ve Meta Quest 3S modelleri.

Apple'ın Vision Pro'su, "güçlü ama cep yakar" diyebileceğimiz türden bir cihaz oldu. Meta'nın oyuncusu Quest 3S ise daha uygun fiyatlı olmasına rağmen etkileyici bir alternatif olarak karşımıza çıktı.

Google, 2024 boyunca Project Iris adı verilen akıllı gözlük projesiyle sektöre yeniden dahil oldu. Bu cihaz, minimal bir tasarımı ileri teknolojiyle birleştiriyor ve diğer iki model arasında boy gösteriyor.

Samsung ise Galaxy Glass adı altında tanıttığı yeni modeliyle rakiplerine meydan okuyor. Gözlük, katlanabilir tasarımı ve 8K görüntü kalitesi sunan lensleriyle dikkat çekiyor.

Bu cihazlar, kullanıcılarını büyüleyici dijital dünyalara götürse de, ne yazık ki gerçek dünyayla olan bağımızı biraz zayıflattı. İşte tam bu noktada akıllı gözlükler devreye giriyor ve gerçekliği tamamen unutturmadan bizlere aktarıyor.

Fiyatı Cep Yakıyor Ama İşlevi Saymakla Bitmiyor

Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlük modelinin yapay zeka işlevselliği ve anında çeviri özelliğini gözlüğe entegre ettiğini geçtiğimiz günlerde sizlere aktarmıştık. Bu gözlükler tamamen eller serbest modunda çalışıyor; bahçe işleri, yemek hazırlama, bilmediğiniz sokakları analiz etme gibi birçok özellik sunuyor. Tabii Meta, böyle bir teknoloji için 360 bin TL fiyat biçti.

Meta Telefonları Çöpe Attıracak Akıllı Gözlüğü için 360 Bin TL İstiyor TEKNOLOJİ Ray-Ban Meta Akıllı Gözlükleri yeni bir devrimle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Tüm bunları değerlendirdiğimizde; 2025 yılının akıllı gözlükleri de bu minvalde günlük hayatımıza çok daha doğal ve etkileyici bir şekilde entegre olacak gibi görünüyor. Artırılmış gerçeklik hem işlerimizi kolaylaştıracak hem de şık tasarımıyla yaşama yeni bir tat katacak.

Günlük yaşantımız bu cihazlarla daha kolay hale gelecek desek yeridir. Haritalar, iş toplantıları, mesaj ve bildirimlerin hepsi burnumuzun ucunda olacak. Arama ve dil çevirisi bile bir parmak hareketinden çok daha yakınımızda bitecek.

Siz bu teknolojiye hazır mısınız? Böyle bir teknolojiyi kullanır mısınız yoksa geleneksel yollardan devam mı edersiniz? Yorumlarda buluşalım.