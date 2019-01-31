Akıllı Telefon Pazarının Yeni Gözdesi Pahalı Telefonlar

2018 akıllı telefon satışlarıyla ilgili yapılan yeni bir araştırmada telefon pazarının genel olarak durgunlaştığı ifade edildi. Ancak premium olarak adlandırılan 400 dolar ve daha pahalı modeller şaşırtıcı şekilde fazla satmaya başladı.

Counterpoint Research tarafından yayınlanan yeni araştırma sonuçlarına göre premium telefon modelleri geçtiğimiz yıl itibarıyla pazardaki yerini bir hayli genişletti. Akıllı telefon satışlarındaki genel eğilimin yüzde 3 oranında yavaşlamasına rağmen bundan etkilenmeyen premium telefonlar, 400 dolar veya daha fazla maliyetli cihazlar olarak tanımlanıyor.

Araştırma sonucuna göre en fazla 800 dolardan pahalı olan cihazların satıldığını ifade eden Araştırma Direktörü Tom Kang, buna bağlı olarak firmaların da zam yaptığını dile getirdi. 2018'de yüzde 18'lik büyüme gösteren premium cihazların takibinde ise yüzde 2'lik büyümeyle fiyat/performans modelleri yer alıyor.

Premium Telefon Pazarının Lideri Apple

Özellikle son yıllarda gelişme gösteren Asya pazarının bu tabloya büyük etkisinin olduğunu belirten Tom Kang, premium telefon pazarında yüzde 51 pay ile Apple'ın birinci olduğu kaydetti. Apple'ın hemen arkasında yüzde 22 ile Samsung ve yüzde 10 ile Huawei boy gösteriyor. Peki ya siz telefon fiyatlarındaki bu artışı nasıl yorumluyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!

Kaynak: Bu araştırmanın tüm verileri Counterpoint Research tarafından alınmıştır.