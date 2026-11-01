Telefon Pazarı 13 Yılın Dibini Gördü, Apple Etkilenmedi

Bellek kaynaklı zamlarla pahalanan telefonlar, akıllı telefon sevkiyatı rakamlarını 2026'nın 3. çeyreğinde 2013'ten bu yana en düşük seviyeye çekti. Araştırma şirketi Omdia'nın marka ve bölge ayrıntılarını içeren raporuna göre Çinli markalar sert gerilerken Apple sevkiyatını 2025 seviyesinde tuttu. Düşüşün en ağır hissedildiği bölge Afrika oldu.

Samsung ve Apple Direndi, Çinli Markalar Geriledi

Samsung 3. çeyrekte 57,8 milyon telefonla liderliği korudu ama sevkiyatı yüzde 5 geriledi. Omdia'ya göre giriş ve orta segmentteki Galaxy A serisi, bellek sıkıntısı yaşayan rakip Android markaları karşısında şirketi öne taşıdı. Ağustos 2026'da piyasaya çıkan Galaxy Z8 serisi de takas ve yükseltme programlarıyla Samsung'un üst segmentteki konumunu güçlendirdi.

Omdia'nın verilerine göre Apple 56,5 milyon iPhone sevk ederek 2025'in aynı dönemindeki seviyeyi korudu ve Samsung'un 1,3 milyon adet gerisinde kaldı. Şirketin Çin ve Kuzey Amerika'daki güçlü talebi gelişmekte olan pazarlardaki kaybı dengeledi. Beklenen zamlar öncesinde satıcıların iPhone 17 stoğunu artırması da sonuca katkı verdi. Apple, Counterpoint verilerinde 2026'nın ilk çeyreğinde Samsung'u geçip zirveye yerleşmişti.

Eylül 2026'da iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu tanıtan Apple, Omdia'ya göre temel iPhone 18'i 2027'ye erteledi. Omdia bu kararın iPhone 17'nin satış ömrünü uzattığını belirtiyor. IDC'nin 15 Ekim 2026 tarihli ön verilerinde pazar yüzde 22, Apple'ın sevkiyatı yüzde 4 düşmüş görünüyor. İki şirketin 2025 rakamları farklı olduğu için sonuçlar örtüşmüyor. Apple, IDC verilerinde de ilk 5 marka arasında en az kaybeden oldu.

Çinli markalar ise çok daha sert kayıp verdi. Omdia'ya göre Xiaomi'nin sevkiyatı yüzde 29, realme ve OnePlus'ı da kapsayan OPPO'nunki yüzde 39, vivo'nunki yüzde 33 azaldı. Xiaomi kâr marjını korumak için fiyatlarını yeniden düzenlerken OPPO ve vivo ana pazarlarında zam yapmayı sürdürdü.

En Sert Düşüş Afrika'da Yaşandı

Omdia'ya göre fiyat artışları en çok gelişmekte olan pazarları vurdu. Sevkiyat Afrika'da yüzde 39, Orta Doğu'da yüzde 27 azalırken Büyük Çin dışındaki Asya-Pasifik ve Latin Amerika'da da kayıp yüzde 20'yi aştı. Avrupa'da yüzde 19, Büyük Çin'de yüzde 11 düşüş görüldü. Üst segment ağırlıklı yapısı ve operatörlerin taksit ve takas programlarıyla Kuzey Amerika, yüzde 1'lik kayıpla en dayanıklı bölge oldu.

Omdia baş analisti Sanyam Chaurasia, yerel paraların değer kaybetmesinin, enflasyonun ve artan yaşam maliyetinin alım gücünü zayıflattığını söylüyor. Chaurasia'ya göre tüketiciler telefon yenilemeyi erteliyor ya da yenilenmiş telefonlara yöneliyor. Bazı düşük gelirli pazarlarda kullanıcılar tuşlu telefonlara geri dönüyor. Cihaz maliyetleri artan distribütör ve perakendeciler de yılsonu öncesinde stok yenilemekte temkinli davrandı.

Omdia'nın 2026 ve 2027 Beklentisi

Omdia yöneticilerinden Amber Liu'ya göre şirket küresel sevkiyatın 2026'da yüzde 12 azalmasını bekliyor. Haziran 2026'daki tahmininde yüzde 12,2'lik düşüş öngören Omdia, sert geçen 3. çeyreğin ardından beklentisini korudu. Liu yılsonu döneminde yeni fiyat artışları geleceğini ve indirim kampanyalarına çok az yer kalacağını söylüyor. Stoklarını yavaş eriten ve kâr marjı daralan bağımsız perakendecilerin bu dönemde en çok zorlanacağını da ekliyor.

Şirket pazarın 2027'de de küçüleceğini ama düşüşün yavaşlayacağını öngörüyor. Omdia'ya göre yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) kıtlığı ve telefonlara giden geleneksel bellek arzındaki sınırlama maliyetleri yüksek tutacak. Haziran 2026'da 2027 için yüzde 0,9'luk düşüş tahmini veren Omdia, 29 Ekim 2026 tarihli raporunda yeni bir oran açıklamadı.

Araştırma şirketi IDC de büyümenin 2027 boyunca kısıtlı kalmasını, olası bir toparlanmanın en erken 2028'de gelmesini bekliyor. Yılsonu kampanyaları konusunda iki şirket farklı düşünüyor. IDC'den Kiranjeet Kaur, alımı erteleyemeyecek kullanıcılara fiyat düşüşünü beklemek yerine yılsonu indirimlerini değerlendirmelerini öneriyor.

Türkiye'deki Kullanıcılar İçin Tablo

Omdia Türkiye'ye ait sevkiyat verisini açıklamadı. Pazarın ilk 5 markası olan Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO ve vivo telefonlarını Türkiye'de resmi olarak satıyor. Omdia'ya göre büyük markalar maliyet baskısına karşı RAM ve depolama seçeneklerini değiştiriyor, model sayısını azaltıyor ve kârlı pazarlarla ana ürünlerine odaklanıyor.

Apple, Türkiye'de satışa sunulan iPhone 18 Pro modelinin 256 GB sürümünü çevrimiçi mağazasında 137.999 TL'ye, aynı depolamalı Pro Max modelini de 149.999 TL'ye satıyor. Samsung'un Galaxy S27 serisinin fiyatını artırmayı değerlendirdiği de Ekim 2026'da Güney Kore basınına yansımıştı.

Editörün Yorumu

Telefon değiştirmeyi 2027'ye bırakmayı düşünenlere bu tablo pek umut vermiyor. Bellek maliyeti düşmeden fiyatların gerilemesini beklemenin anlamlı olmadığını düşünüyorum. Telefonunu gerçekten yenilemesi gerekenler için yılsonu kampanyaları ve bir önceki nesil modeller daha mantıklı bir seçenek. Yine de Android markaları model sayısını azalttıkça bir önceki nesil telefonları raflarda bulmak zorlaşabilir. Bu yüzden kararı fazla geciktirmemek gerekiyor.