Alacakaranlık Dizisi mi Geliyor? Heyecanlandıran Gelişme!

Alacakaranlık dizisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dünyanın en popüler film serilerinden biri olan Twilight'ın dizi versiyonunun üzerinde çalışıldığı ileri sürüldü. Projenin şu anda ilk aşamalarında olduğu belirtildi.

HBO, geçtiğimiz günlerde Harry Potter dizisini duyurmuştu. Çok sayıda kişiyi heyecanlandıran duyurunun ardından Twilight ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Bir dönemin en popüler film serilerinden biri olan Twilight'ın (Alacakaranlık Efsanesi) da diziye uyarlanacağı ortaya çıktı.

Alacakaranlık Dizisi Ne Zaman Yayımlanacak?

The Hollywood Reporter'daki habere göre Lionsgate Television, Twilight'ın dizi uyarlamasının üzerinde çalışıyor. Dizi şu anda ilk aşamalarda olduğundan dolayı hangi tarihte yayımlanacağı ve oyuncu kadrosunda hangi kişilerin yer alacağı henüz bilinmiyor.

İddiaya göre Sinead Daly, dizinin senaristliğini üstlendi. Daly daha önce Tell Me Lies, The Walking Dead: World Beyond, Raised by Wolves, Dirk Gently's Holistic Detective Agency ve The Get Down gibi projelerde yer almıştı.

Projede ayrıca Twilight isimli kitap serisinin yazarı olan Stephenie Meyer'ın da yer alacağı söyleniyor. Wyck Godfrey ve Erik Feig'in de söz konusu yapımın yürütücü yapımcılığını üstlendiği ifade edildi. Dizinin hangi dijital yayın platformunda yayımlanacağı da henüz açıklanmadı.