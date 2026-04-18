Korku Türünün İki Efsane Oyunu Birleşiyor! Tarih Verildi

Kinetic Games, korku türünü sevenleri heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu. Şu anda en çok satılan korku oyunları arasında yer alan Phasmophobia, çok yakın bir zamanda önemli bir iş birliğini hayata geçirecek. Bu kapsamda Alan Wake 2 ve Phasmophobia, aynı evrende buluşacak.

Phasmophobia ve Alan Wake İş Birliği Neleri İçeriyor?

Yeni duyurulan iş birliği kapsamında Phasmophobia'nın sunduğu dünya, daha önce bir kere bile olsa Alan Wake oynayan herkesin aşina olacağı bir yere dönüşecek. Alan Wake 2'de gördüğümüz bir hayli kasvetli atmosfer, Kinetic Games'in oyununda yer alacak. Mevcut haritalardaki bazı odaların oyuna eklenmesi planlanıyor.

Bu iş birliği sadece görsel değil, oynanış tarafında da önemli yenilikler içerebilir. Örneğin Alan Wake serisinin olmazsa olmazlarından biri olan ışık kullanımı yakında başlatılması planlanan etkinlikte şu an olduğundan daha çok önem kazanabilir. Gölgelerde gezen gizemli bir varlığın üzerine gidebiliriz. Ayrıca araştırmamız sırasında Alan Wake tarafından yazılan yazıları da görebiliriz.

Phasmophobia'nın Alan Wake 2 Etkinliği Ne Zaman Başlayacak?

Phasmophobia'nın Alan Wake 2 etkinliği, 12 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Bu etkinlik, 2 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Bu süre zarfında tüm platformlarda (PlayStation 5, Xbox Series X / S, Nintendo Switch 2, Windows) Alan Wake etkinliğine katılmanız mümkün olacak.

Bu arada hem bu büyük başarıyı hem oyuncuların etkinliğe hazırlanmasını sağlamak adına özel indirim fırsatları başladı. Oyunun fiyatı Xbox'ta 379 TL'den 265 TL'ye düştü. PlayStation'da normalde 665 TL'ye satılsa da son indirimle birlikte oyunun ücreti 465 TL'ye geriledi. Bu kampanya, Alan Wake etkinliğinin oyuna nasıl bir stil kazandıracağını merak edenler için iyi bir fırsat olabilir.

Phasmophobia ve Alan Wake Birbirine Ne Kadar Benziyor?

Phasmophobia ve Alan Wake 2 aslında birbirlerine pek çok yönden benziyorlar. Örneğin ışık kullanımı, her iki oyun için de güvenlik açısından olmazsa olmaz. Ayrıca ikisi de sizi direkt aksiyonun içine sürüklemek yerine bir şeyleri çözmeye yönlendiriyor. İkisi de size oyunda ilerlerken neler olduğunu anlamak zorunda bırakıyor.

Editörün Yorumu

Phasmophobia ve Alan Wake 2'nin dünyalarının birleştirilecek olmasını epey önemli bir gelişme olarak görüyorum. Aslında ikisinin de sunduğu dünya birbirine çok yakın ama Alan Wake'in daha karanlık bir atmosfere sahip oyun olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu iş birliği ile Phasmophobia'da da istediğimiz o ekstra gerilimi hissedebiliriz.