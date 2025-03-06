Alanyaspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Alanyaspor ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Alanyaspor - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Alanyaspor - Galatasaray Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Alanyaspor - Galatasaray 9 Mart Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Alanyaspor - Galatasaray maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Alanyaspor - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.

Alanyaspor - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

Alanyaspor - Galatasaray Maç Bilet Fiyatları

Alanyaspor - Galatasaray maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Alanyaspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları:

CORENDON AIRLINES MARATON TRİBÜNÜ: 2.750 TL

2.750 TL CORENDON AIRLINES KUZEY TRİBÜNÜ: 1.750 TL

1.750 TL REALTOR GLOBAL GÜNEY TRİBÜNÜ: 1.750 TL

Alanyaspor - Galatasaray Muhtemel İlk 11

Alanyaspor - Galatasaray maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Alanyaspor - Galatasaray maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel 11 Kadrosu

F. Muslera

D. Sanchez

P. Frankowski

Abdülkerim Bardakcı

R. Sallai

Eren Elmalı

L. Torreira

M. Lemina

G. Sara

V. Osimhen

Barış Alper Yılmaz

Alanyaspor Muhtemel 11 Kadrosu

Ertuğrul Taşkıran

Fatih Aksoy

G. Makouta

F. Aliti

S. Cordova

Richard

T. Vilhena

Yusuf Özdemir

A. Sporar

H. Ui-jo

N. Janvier

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Alanyaspor - Galatasaray maçının sonucu ne olur? Ayrıca Alanyaspor - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.