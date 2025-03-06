Beşiktaş - Gaziantep FK Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Beşiktaş ve Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Beşiktaş - Gaziantep FK maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Beşiktaş - Gaziantep FK Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Beşiktaş - Gaziantep FK 10 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Beşiktaş - Gaziantep FK maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Beşiktaş - Gaziantep FK maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.

Beşiktaş - Gaziantep FK maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

Beşiktaş - Gaziantep FK Maç Bilet Fiyatları

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Beşiktaş - Gaziantep FK maçı bilet fiyatları:

LOCA 162 İÇİ BİLET: 12.500 TL

12.500 TL LOCA 152 İÇİ BİLET: 12.500 TL

12.500 TL 100 VIP: 10.000 TL

10.000 TL 101-126 VIP: 8.500 TL

8.500 TL DOĞU ALT 115-116 BLOK: 3.250 TL

3.250 TL BATI ALT 102-125 BLOK: 3.250 TL

3.250 TL DOĞU ALT 114-117 BLOK: 2.800 TL

2.800 TL BATI ALT 103-124 BLOK: 2.500 TL

2.500 TL DOĞU ALT 113-118 BLOK: 2.500 TL

2.500 TL BATI ÜST 430-401 BLOK: 2.400 TL

2.400 TL BATI ÜST 429-402 BLOK: 2.250 TL

2.250 TL BATI ÜST 428-403 BLOK: 2.000 TL

2.000 TL DOĞU ÜST TÜM BLOKLAR: 1.750 TL

1.750 TL GÜNEY ALT TÜM BLOKLAR: 875 TL

875 TL GÜNEY ÜST TÜM BLOKLAR: 800 TL

800 TL KUZEY ALT TÜM BLOKLAR: 800 TL

800 TL KUZEY ÜST TÜM BLOKLAR: 725 TL

725 TL MİSAFİR TRİBÜN: 725 TL

Beşiktaş - Gaziantep FK Muhtemel İlk 11

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Beşiktaş - Gaziantep FK maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel 11 Kadrosu

Mert Günok

J. Svensson

F. Uduokhai

A. Masuaku

Emirhan Topçu

M. Rashica

A. Chamberlain

Joao Mario

Rafa Silva

G. Fernandes

C. Immobile

Gaziantep FK Muhtemel 11 Kadrosu

Burak Bozan

Arda Kızıldağ

B. Viana

A. Husic

Q. Daubin

D. Sorescu

B. N'Diaye

Halil Dervişoğlu

C. Lungoyi

A. Maxim

D. Okereke

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Gaziantep FK maçının sonucu ne olur? Ayrıca Beşiktaş - Gaziantep FK maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.