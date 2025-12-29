Uçan Araba Ön Siparişe Açıldı! Bu Fiyata Villa Alınır (Video)

ABD merkezli Alef Aeronautics, trafiğin kilitlenmesi yüzünden saatlerini yollarda geçirenlere müjdeyi verdi. İlk gerçek uçan araba olarak nitelendirilen Model A için üretime geçildi. İlk ortaya çıkmasından bu yana büyük bir merakla takip edilen araç için şimdiden binlerce kişi sıraya girdi.

Alef Model A Ön Siparişe Açıldı

Pek çok otomobil şirketi, yönünü kendi kendine giden otomobillere çevirmişken devrim niteliğindeki adım Alef Aeronautics'tan geldi. 2015 yılında kurulan şirketin hem karada hem havada hareket edebilen tamamen elektrikli bir araç üretme hedefine doğrultusunda kaydettiği ilerlemeler nihayete vardı. Şirket, uçan arabasının üretimine başladı.

Araba ilk bakışta Batman filmlerinden fırlamış gibi görünüyor. Fütüristik görünümü ile gözleri üzerinde toplayan arabanın dış kısmı ağ yapılı bir tasarıma sahip. Hızlanmaya ihtiyaç duymadan tıpkı bir helikopter gibi dik bir şekilde gökyüzüne yükselebiliyor ve daha sonra tekrardan dikey bir şekilde iniş yapabiliyor.

Tam sekiz adet güçlü pervane ile donatılan otomobil karada giderken saatte en fazla 40 kilometre hızla yol alabiliyor. Şirket eğer aceleniz var ve daha hızlı gitmeniz gerekiyorsa yolda kalmak yerine havalanabileceğinizi belirtiyor. Karada 322 kilometre yol gidebilirken havada uçarak yaklaşık 177 kilometre mesafe katedebiliyor.

Alef Model A için 299.000 dolarlık (12 milyon 837 bin 714 TL) bir fiyat etiketi belirlendi ancak şirket, ileride çok sayıda araba üretildiğinde fiyatın düşebileceğini ve normal bir araba fiyatı seviyesine gelebileceğini söyledi. Dahası, şimdiden bu uçan arabayı almak isteyen 3 bin 500 kişi sıraya girdi.