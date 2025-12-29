0'dan 100'e 5,5 Saniye! 1.405 KM Menzilli SUV Tanıtıldı

Bin 405 kilometre yol katedebilen yeni Polestones Adamas tanıtıldı. Dev yapısına rağmen 0'dan 100 km/s hıza sadece 5,5 saniyede ulaşabilen bu otomobil, son derece şık bir tasarıma sahip olacak şekilde geliştirildi. Etkileyici özellikleriyle birlikte oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Polestones Adamas Özellikleri

Polestones Adamas, yollarda tüm bakışları doğrudan üzerinde toplayabilecek bir büyüklükte bir araç olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 5 metre uzunluğu ile yolculara son derece geniş bir alan sağlıyor. 2 metreye yaklaşan genişliği konforlu bir seyahat imkânı elde etmeye yardımcı olurken 1,87 metrelik yüksekliği sayesindeyse trafikteki çoğu araca yukarıdan bakıyorsunuz.

469 beygir gücüne sahip olan bu otomobil, gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde çamurlu yollar ya da suyun üzerinden geçmenize olanak tanıyor. Ayrıca en dik yolları ve çıkması en zor yokuşları dahi düz yolda ilerliyormuş gibi hareket edebiliyor. Bu da sürücülerin zorlu koşullar karşısında endişelenmesine gerek kalmadığı anlamına geliyor.

İhtiyaca bağlı olarak 6 ya da 7 kişilik yolculuklara imkân tanıyan bu otomobilin ön tarafında büyük ekranlar bulunuyor. Benzer şekilde arka yolcular da özellikle uzun yolculuklarda deneyimleyebileceği bir ekrana sahip oluyor. Size herhangi bir konu hakkında yardımcı olabilen yapay zeka destekli asistan sayesinde ise birçok işlemi sadece sesli komut vererek gerçekleştirmeniz mümkün.

Polestones Adamas Fiyatı

Polestones Adamas'ın kalabalık ailelere uygun standart versiyonu için 349.900 yuan (2 milyon 139 bin 200 TL), lüks bir araç arayanlara hitap eden üst versiyonu için 359.900 yuan (2 milyon 200 bin 201 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

24 hoparlörlü bir ses sistemi ile birlikte gelen arabanın koltukları Nappa deri ile kaplandı. Uzun seyahatleri düşünülerek yapılan bu seçim, kendinizi oldukça rahat hissetmenizi sağlıyor. Tüm bunlara ek olarak araçta küçük bir buzdolabının olduğunu da belirtelim.