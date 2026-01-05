Bu Robot, Arkadaşa Gerek Bırakmayacak! Sizinle Dertleşecek

FrontierX, CES 2026'da en yeni robotlarını sergiledi. Her iki robot da farklı amaçlara hitap etse de geniş bir kullanıcı kitlesine fayda sağlayacak özellikler taşıyorlar. Biri, evcil hayvanınızın sürekli peşinde gezerken diğeri ise üzgün hissettiğinizde sizi anlayıp destek olabilecek bir robot olarak öne çıkıyor.

FrontierX, Aura ve Vex'i Tanıttı

Yaklaşık bir futbol topu boyutuna sahip olan Aura, insanların yüz ifadelerini ve vücut dilini analiz ederek kişinin ruh hâlini algılama becerisine sahip bir robot olarak karşımıza çıkıyor. Bu robot, sizi evin içinde sürekli takip ederek bir anlığına dahi yalnız hissetmenize izin vermiyor.

İnsanların duygusal ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen bu robot, yapay zeka desteği sayesinde sizinle sohbet edebiliyor. Ayrıca yüz kısmında o anki durumu yansıtan bir ekran mevcut. Sizin ruh hâlinize bağlı olarak değişen çeşitli yüz ifadelerinin gösterildiği kısımda insanların üzüntü ve gülümseme gibi çeşitli mimikler taklit edilerek yansıtılıyor. Bu da karşınızdakinin bir robot değil, canlı gibi hissetmenizi sağlıyor.

Şirketin diğer robotu, Vex olarak adlandırılıyor. Bu, Aura'dan farklı olarak insanlar için değil, evcil hayvanlar için geliştirildi. Küre şeklindeki robot, avcunuzun içine sığacak kadar küçük. Ayrıca sevimli görünmesini sağlayan farklı renk seçenekleri bulunuyor. Kısa bacakları ve sevimli kulakları da bu görüntüyü destekliyor.

Vex bir tür hareketli akıllı kamera olarak düşünülebilir. Sabit kameraların aksine evde kedi ya da köpeğinizi sürekli olarak takip ediyor ve onların görüş açısından sürekli kayıt yapıyor. Gün boyu topladığı görüntüleri daha sonra yapay zeka kullanarak analiz ediyor ve bunları paylaşılabilir kısa videolara dönüştürüyor.

Henüz bu videoların kalitesini ortaya koyan bir video bulunmuyor. Dolayısıyla kalite açısından bir yorum yapmak mümkün değil. Bununla birlikte her iki robotun da şu an geliştirilme aşamasında olduğunu belirtmekte fayda var. 6 ay içinde ön siparişlerin alınmaya başlayacağı belirtilse de fiyatı henüz belli değil.