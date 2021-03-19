Aleyna Tilki'ye Soruşturma Açıldı: Paylaşımı CİMER'e Şikayet Edildi

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'ye soruşturma açıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı hakkında paylaşımda bulunan Tilki'nin gönderisi, bir vatandaş tarafından CİMER'e şikayet edildi. Vatandaşın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Aleyna Tilki'ye Soruşturma Açılmasının Nedeni

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında şu ifadelerin yer aldığı bir paylaşımda bulundu:

"Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. İnsanları koronavirüs değil, ilaçlar öldürüyor..."

Paylaşılan bilgilere göre annesine, kendisine veya kardeşine aşı yaptırmayacağını belirten Tilki'nin paylaşımı daha sonra bir vatandaş tarafından CİMER'e şikayet edildi. Vatandaş dilekçesinde Tilki'nin devleti aşağıladığını ve halk arasında korku ve paniğe sebebiyet verdiğini ifade etti.

CİMER'e yapılan şikayetin ardından Tilki hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

BioNTech Aşısı Türkiye'ye Geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından aşılama sürecine ve koronavirüs aşıları hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapmıştı.

Türkiye'de hâlihazırda kullanılan koronavirüs aşısından farklı bir aşı olan BioNTech aşısının testlerde kullanılacak ilk 5800 dozunun ülkemize ulaştığını belirten Bakan Koca, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Aşıya erişim konusundaki küresel sorunların aşılması, yerli aşı çalışmalarımızdaki gelişmeler açısından yeni, net adımlar atmakta olduğumuzun da bilinmesini isterim. Aşı konusunda, şu an olduğundan daha da fazla emniyette olmanızı sağlayacak bilgiler vermek istiyorum: Hâlihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan BioNTech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere, bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak."

Sağlık Bakanı Koca, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada 65 yaş üstünün ve sağlık çalışanlarının ilk aşılarının tamamlandığı ve gelecek haftadan itibaren bir alt grubun yani 60 ila 65 yaş grubunun aşılarına başlanacağı bilgilerine de yer vermişti. Bakan Koca ayrıca 60 ila 65 yaş aralığındaki kişilerin telefonuna gelen mesajları takip etmesi gerektiğini de belirtmişti.

Bakan Koca'nın basın açıklamasını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.