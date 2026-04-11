Pistte Görüntülendi: Yeni BMW M5 2027 Ortaya Çıktı!

Yeni BMW M5 için çıkış tarihi yaklaşıyor. Bu kapsamda pist testlerine çıkan otomobil Almanya'nın meşhur Nürburgring Pisti testlerine başladı. Casus kameranların objektiflerine yaklanan yeni M5 tasarım anlamında tamamen yeni bir tasarım dilini benimseyecek gibi gözüküyor. Peki 2027 yeni BMW M5 teknik özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Yeni BMW M5 Tasarımı Nasıl Olacak?

Nürburgring’de görüntülenen makyajlı BMW M5 ön tarafta önemli değişiklikler barındırıyor. Kamuflajın altında yeni nesil BMW modellerine benzer şekilde daha yatay tasarımlı çift böbrek ızgara dikkat çekiyor. Far gruplarının bu ızgaraya entegre edilmesi, özellikle yeni i3 ve iX3 modellerinde gördüğümüz tasarım yaklaşımını doğruluyor. Bu değişim klasik makyaj operasyonlarından daha kapsamlı bir yenilemeye işaret ediyor.

Ön tampon tasarımının da daha agresif hava girişleriyle güncellendiği görülürken arka bölümde ise yeni grafiklere sahip stop lambaları ve hafif revize edilmiş difüzör yapısı bekleniyor. Genel hatlar korunuyor olsa da BMW’nin performans sedanını daha modern bir görünüme taşıdığı açıkça görülüyor. İç mekan tarafı henüz görüntülenmiş değil.

Ancak iddialara göre yeni BMW M5 markanın "Panoramic Vision" isimli yeni kokpit düzenine geçiş yapacak. Bu kapsamda ön cam altına konumlandırılmış ince uzun gösterge paneli ve daha büyük bir merkezi multimedya ekranı kullanılacak. Yeni nesil iDrive sistemiyle birlikte daha dijital bir kabin deneyimi sunulması bekleniyor.

Yeni BMW M5 Teknik Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni M5 için kaputun altında ise büyük bir değişiklik beklenmiyor. Yeni BMW M5’in mevcut nesilde kullanılan 4.4 litrelik çift turbo V8 motoru kullanmaya devam edeceği belirtiliyor. Bu motor 8 ileri otomatik şanzımana entegre edilen elektrik motoru ile birlikte çalışıyor. Mevcut BMW M5’te bu hibrit sistem toplamda 727 beygir güç ve 1000 Nm tork üretiyor.

Yeni BMW 5 Serisi'nin tahmini tasarım görselleri.

Makyajlı versiyonda ise yazılım ve küçük donanım güncellemeleriyle bu değerlerin bir miktar daha artırılma ihtimali bulunuyor. Böylece model performans sedan segmentinde liderliğini sürdürmeye devam edebilir.

Yeni BMW M5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni BMW M5’in 2026 sonu veya 2027 başında resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Modelin sedan ve Touring (stationwagon) gövde tipleriyle satışa sunulması planlanırken güncellenen tasarım ve güçlü hibrit V8 kombinasyonu ile performans tutkunlarının ilgisini çekmeye devam edecek gibi görünüyor.

Editörün Yorumu

BMW’nin yeni tasarım dilini M5 gibi ikonik bir modele taşıması oldukça önemli bir hamle. Çünkü Neue Klasse yaklaşımı ilk etapta elektrikli modellere özel gibi görünüyordu. Ancak M5’te de bu çizginin benimsenmesi markanın tüm ürün gamında daha bütüncül bir tasarım anlayışına geçeceğini gösteriyor. Öte yandan V8 hibrit motorun korunması performans tutkunları için sevindirici. Elektrifikasyon artarken böylesine güçlü bir içten yanmalı karakterin devam etmesi, M5’i segmentinde hala çok özel bir noktada tutuyor.

