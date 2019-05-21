Alipay Türkiye’ye Önemli Bir Döviz Girişi Sağlayacak

Alibaba platformu, şu an için bilinen en iyi alternatif e-ticaret kuruluşlarından birisi. Özellikle de Amazon’a karşı olan rekabet, şirketin ayakta kalmasını sağlıyor. Alibaba, Türkiye için önemli bir döviz artışı sağlayacak kararlar aldı.

Ülke sınırları içerisinde çalışan yeni nesil ödeme platformu ininal, Alipay’in Türkiye’deki ilk iş ortağı olarak belirlendi. Böylece Alipay Türkiye'de aktif hale geldi. Bu haber son dönemlerde döviz sorunu yaşayan Türkiye için umut verici oldu.

Alipay Dövizde küçük bir rahatlama sağlayabilir

Türkiye'ye gelen Çinlilerin çoğunun, Alipay üzerinden döviz ödemesi yaptıkları biliniyor. Bu nedenle platform üzerinden ödemenin kabul edilmesi, son derece önemli. Alipay ile ininal ortaklığı Türkiye genelinde kademe kademe geçerli olacak.

Dorak Holding, Türkiye'ye gelen Çinlilerin önemli bir bölümünü karşılıyor. Bu nedenle yapılan ortaklık, ilk olarak Dorak Holding üzerinden uygulanacak. Kapadokya’daki balon işletmeleri, mağazalar, oteller ve restoranlar bu ödeme sisteminin geçerli olduğu yerlerden yalnızca birkaç tanesi. Ayrıca Alipay kullanıcıları, Çin yuanı gibi aynı zamanda ABD dolarını da tercih edebilecekler.

Alipay, yerel e-cüzdan ortaklıkları sayesinde şu anda 1 milyardan fazla kullanıcı ile işbirliği içerisinde. Bu nedenle ülkeye girecek döviz çeşitliliği de artmış olacak. Alipay üzerinden yapılabilen ödemeler, 27 farklı para birimi ile gerçekleştirilebiliyor.

Döviz üzerinde ciddi bir etkisi olmasa bile, en azından olumlu katkıda bulunacağı düşünülüyor. Peki sizce de bu döviz bolluğu sağlayabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.