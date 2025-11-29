Almanya Endişeli: İçten Yanmalı Motor Yasaklarında Yeni Gelişme!

Avrupa otomotiv gündemi bu hafta yeniden hareketlendi. Özellikle Almanya’dan gelen son açıklamalar, uzun süredir tartışılan konuya yeni bir boyut kazandırmış görünüyor. Zira Alman hükümeti içten yanmalı otomobiller konusundaki kuralların gevşetilmesi noktasında ısrarcı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Almanya’dan 2035 İçten Yanmalı Motor Yasağına Yeni İtiraz!

Almanya’da hükümet ortaklarından gelen son açıklamalar Avrupa Birliği’nin 2035’te yürürlüğe girmesi planlanan içten yanmalı motorlu araç satış yasağını yeniden tartışmaya açtı. Uzun süredir sektörde ve siyasette gündemde olan konu Başbakan Friedrich Merz’in yeni bir adım atacağını duyurmasıyla tekrar hız kazandı.

Henüz kararın nasıl şekilleneceği netleşmemiş olsa da Almanya’nın bu çıkışı Avrupa’nın otomotiv politikalarında önemli bir kırılma noktasına işaret ediyor. Merz AB’ye gönderileceğini açıkladığı mektupta elektrikli araçların yanında hibrit ve yüksek verimli içten yanmalı motorlu modeller için de 2035 sonrasında satış izni talep edeceğini belirtti. Bu talep özellikle elektrikli araçlara yönelik mesafenin arttığı dönemlerde bazı otomobil üreticilerinin de desteklediği bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

Koalisyonun diğer kanadından SPD’li Maliye Bakanı Lars Klingbeil’in de yasağın esnetilmesi gerektiğini savunması Almanya içinde geniş bir uzlaşı arayışının başladığını gösteriyor. Otomotiv sektörünün Çin rekabeti ve artan maliyetler nedeniyle zorlandığı bir dönemde gelen bu çıkış Almanya’nın daha esnek bir teknoloji yol haritası istediğine işaret ediyor.

Ülke yönetimi elektrikli araçların geleceğin merkezinde olduğunu vurgulasa da yalnızca tek bir teknolojik çizgiye bağlı kalmanın sektör için risk oluşturabileceğini düşünüyor. Avrupa Komisyonu’nun Aralık ayında açıklayacağı karar öncesi yapılan bu çağrı, 2035 planının nasıl şekilleneceği konusunda tüm gözleri yeniden Brüksel’e çevirmiş durumda.

