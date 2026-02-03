Efsane Korku Oyunu Üçlemesi Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Aksiyon ve macera türünü sevenlere hitap eden Alone in the Dark üçlemesi, ücretsiz hâle geldi. Pek çok oyuncunun gönlünde taht kurmayı başarmış bu oyunlara sahip olma fırsatını değerlendirmek içinse çok az bir zamanınız bulunuyor. Fırsat sona erdikten sonra oyunu bedava alma imkânını kaybedeceksiniz.

Alone in the Dark Üçlemesi Ücretsiz Dağıtılıyor

Alone in the Dark: The Trilogy 1+2+3, GOG üzerinden ücretsiz olarak alınabiliyor. Oyun, 5 Şubat 2026 tarihinde tekrar ücretli hâle gelecek. Bu tarihe kadar oyunları alırsanız tamamen size ait olacak ve bu üçlemeye dilediğiniz zaman kütüphanenizden erişim sağlayabileceksiniz. Böylece oyunun sunduğu ilginç dünyayı yakından deneyimleme fırsatından da yararlanabileceksiniz.

Alone in the Dark Nasıl Bir Oyun?

Alone in the Dark, 1920'li yıllara geçiyor. Louisiana'da geçen bu oyun, klasik hayaletli ev hikayesini merkezine alıyor. Jeremy Hartwood isimli bir ressam, Derceto adlı malikanede hayatını kaybedmiş bir şekilde bulunuyor. Herkes bunun normal bir vaka olduğunu düşünse de evin içinde çok karanlık bir gizemden kaynaklandığını düşünenler de oluyor.

Oyunda iki karakterden birini seçiyoruz. Edward ya da Emily olarak eve giriyoruz. Daha girer girmez kapılar üzerimize kilitleniyor. O noktadan sonra da amacımız artık sır perdesini kaldırmak değil, evden sağ salim çıkmak oluyor. Evin içinde çeşitli mektuplar, günlükler ve nesneler mevcut. Bunları okuyarak evde neler olup bittiğini öğreniyoruz.

Kaynaklarımızın sınırlı olması, dikkatli bir şekilde ilerlememizi gerektiriyor. Bunun için çevreyi iyi bir şekilde incelememiz ve elimize geçen her fırsatı doğru değerlendirmemiz gerekiyor. Korku unsurları iyi ayarlanmış olsa da bunun eski bir oyun olduğunu unutmamak gerekiyor. Gerçekçilik hissi az olduğu için aşırı gerilimli bir yapım gibi hissettirmeyebilir.

Alone in the Dark Minimum Sistem Gereksinimleri