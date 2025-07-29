Yarış Arabasını Andıran Alpine A290 Türkiye'de Satışa Çıkıyor!

Avrupa'da yılın otomobili seçilen Alpine A290, Türkiye pazarında görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Tasarımıyla sportif deneyim isteyenlere hitap eden model, GT ve GTS donanım seviyeleriyle kullanıcıya sunulacak.

Alpine'ın yarış pistlerinden gelen bir mirası var ve imza gibi her köşesine işlenmiş. Aracın gövdesinde mat mavi tavan şeritleri bulunuyor ve X şeklindeki LED farlar, bu şık dizayna eşlik ediyor. Alpine A290'ın yan etkleri de aerodinamik yapısıyla görsel şölen sunuyor. Dış görünüşü kadar iç donanımı da iddialı olan Alpine A290'ın teknik özellikleri de hem şehir içi, hem şehir dışında konfor ve performans vadediyor.

Alpine A290 Teknik Özellikleri

Araçta V2L (Vehicle-to-Load) desteği bulunuyor; yani başka cihazlara enerji aktarımı özelliği mevcut. Batarya kapasitesi 52 kWh olan Alpine A290, hızlı şarj özelliği sayesinde yalnızca 30 dakikada %15'ten %80'e kadar şarj ediliyor. 11 kW AC şarj ile ise yaklaşık 3 buçuk saatte %10'dan %80'e yükseliyor. Aracın menzili 380 km'ye kadar uzanıyor. 200 HP'ye kadar uzanan motor gücüne 300 Nm tork gücü eşlik ediyor. Alpine A290, 100 km/s hızına yalnızca 6,4 saniyede ulaşıyor.

Modelin şık tasarımı, hatları ve detayları ortaya çıkaran yeni "Alpine Mavisi" rengiyle taçlandırılmış. Ayrıca "Yıldız Siyahı", "Saten Mineral Grisi" ve "Sedef Beyazı" olacak şekilde toplamda dört farklı renk seçeneğiyle geliyor.

Alpine A290 Türkiye Satış Fiyatı

Henüz lansman gerçekleştirilmediği için daha detaylı bir fiyat bilgisi bulunmuyor ancak bazı kaynaklar, Alpine A290, Türkiye pazarına 1 milyon 965 bin TL'lik başlangıç fiyatıyla giriş yaptığını söylüyor. Özelleştirme ve aksesuar seçenekleriyle %100 elektrikli olan bu aracın fiyatı farklılık gösterebilir. Alpine A290, birkaç ay içinde satışta olacak.