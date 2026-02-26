Amazfit, Şarjı 13 Gün Bitmeyen Akıllı Saat Tanıttı! AMOLED Ekranı Var

Amazfit'in Active 3 Premium akıllı saati ilk olarak bu ayın başlarında Zepp uygulamasının kodlarında yapılan incelemeler sırasında ortaya çıkmıştı. O zamandan bu yana merakla beklenmeye devam edilen cihaz sonunda tanıtıldı. Bununla birlikte akıllı saat hakkında bütün soru işaretleri ortadan kalktı.

Amazfit Active 3 Premium'un Özellikleri Neler?

Amazfit Active 3 Premium, 466 x 466 piksel çözünürlük sunan 1,32 inç AMOLED ekran ile birlikte geliyor. Safir cam sayesinde çizilme gibi durumlara karşı dayanıklılığa sahip olan model, 3.000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek parlaklık sayesinde özellikle günün büyük bir kısmını dışarıda geçirenlerin ekranı görmekte zorlanmamasını sağlıyor.

Paslanmaz çelik çerçeve ile birlikte gelen akıllı saat, dört adet fiziksel düğme içeriyor. Genel olarak koşu ile ilgilenenlere hitap ediyor ancak bu, günlük hayatta kullanılamayacağı anlamına gelmiyor. Öyle ki kalp atış hızı ve benzerlerini takip edebiliyor, uyku kalitesini izleyebiliyorsunuz. Hatta bunlardan hareketle ne kadar enerjik olduğunuzu da belirleyebiliyor. Buna göre antrenman programınızı hafifletebilir ya da biraz uzanıp dinlenebilirsiniz.

Hoparlör ve mikrofon içeren cihaz, Bluetooth üzerinden sesli görüşmeler gerçekleştirmenize izin veriyor. Altı farklı uydu sistemini destekliyor ve 4 GB depolama alanı sunuyor. 45 mm x 45 mm x 11 mm boyutuna sahip olan akıllı saat, kordonla birlikte 54,6 gram ağırlığında. 658 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz, standart kullanımda 13 güne kadar pil ömrü sunuyor ki bu, geçtiğimiz hafta tanıtılan Amazfit T-Rex Ultra 2'nin 30 günlük pil ömrüsünün yarısını bile tam karşılamıyor.

En iyi yönlerinden biri, Zepp Flow sesli asistanını desteklemesi. Bu sayede yazıyı metne dönüştürme de dahil olmak üzere pek çok işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Cihaz, koyu mavi, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Ayrıca spora ilginiz varsa çeşitli antrenman modlarını da keşfetme fırsatı sunuyor.

Amazfit Active 3 Premium'un Fiyatı Ne Kadar?

Amazfit Active 3 Premium için 169.99 dolar (7 bin 459 TL) fiyat etiketi belirlendi. Bir önceki model olan Active 2 Premium ise şu an Türkiye'de 16 bin 550 TL gibi bir fiyat etiketiyle satılıyor. Gerek batarya gerek diğer özellikler açısından yapılan önemli iyileştirmeler ile cihazı Türkiye'ye getirmenin maliyetini göz önünde bulundurduğumuzda cihazın bugün Türkiye'de sunulması hâlinde 18 bin 305 TL civarı bir fiyat etiketine sahip olması muhtemel görünüyor.

Amazfit Active 3 Premium, Türkiye'de Satılacak mı?

Amazfit Active 2 Premium şu an Türkiye'de satılan akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla yeni modelin de ilerleyen aylarda Türkiye'ye gelme ihtimali bulunuyor. Cihazın Türkiye'de satışa sunulması hâlinde fiyatı da netlik kazanacak. Böylece kullanıcılar da özellik ve fiyat değerlendirmesi yaparak akıllı saati satın alıp almayacağına karar verebilecek.

Editörün Yorumu

Amacınız eğer günlük kullanıma uygun bir akıllı saat kullanmak ise Amazfit Active 3 Premium'u birincil tercihiniz yapmak istemeyebilirsiniz. Bu akıllı saat daha çok yoğun antrenman programı ile uğraşanlara yönelik tasarlanmış. Sağlık takibi ve benzeri özelliklere sahip bir cihaz arıyorsanız kriterlerinizi doğrudan karşılayan bir model tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır.