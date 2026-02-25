32 Saat Pil Ömürlü Akıllı Saat Geliyor! EKG Analizi ve Dahası Olacak

Huawei tarafından üzerinde çalışılan yeni akıllı saat Watch GT Runner 2 ile i̇lgili önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce tanıtım tarihi açıklığa kavuşan cihazın şimdi de özellikleri sızdırıldı. Son sızıntıya bakılacak olursa yeni cihaz, Koşu odaklı akıllı saatlerde çok fazla rastlanmayan gelişmiş sağlık özellikleri ile ön plana çıkacak.

Huawei Watch GT Runner 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Kasa Malzemesi: Hafiflik ve dayanıklılık için titanyum bazlı gövde

Hafiflik ve dayanıklılık için titanyum bazlı gövde Tasarım: Önceki modele göre daha ince, sade ve ergonomik yapı

Önceki modele göre daha ince, sade ve ergonomik yapı Kayış: Terlemeyi önleyen ve hava akışını artıran özel dokulu sportif kayışlar

Terlemeyi önleyen ve hava akışını artıran özel dokulu sportif kayışlar Ekran Teknolojisi: AMOLED panel

AMOLED panel Kontrol: Cihazın sağ tarafında konumlandırılmış iki adet fiziksel düğme

Cihazın sağ tarafında konumlandırılmış iki adet fiziksel düğme Sağlık Takibi Özellikleri: EKG ölçümü

EKG ölçümü Gelişmiş Sensörler: Hassas kalp atış hızı izleme ve SpO2 (kandaki oksijen seviyesi) ölçümü

Hassas kalp atış hızı izleme ve SpO2 (kandaki oksijen seviyesi) ölçümü Koşu Modları: Yarış öncesi hazırlık ve antrenman yönetimi içeren gelişmiş maraton modu

Yarış öncesi hazırlık ve antrenman yönetimi içeren gelişmiş maraton modu Pil Ömrü (Standart): 14 güne kadar kullanım süresi

14 güne kadar kullanım süresi Pil Ömrü (GPS): 32 saate kadar kesintisiz GPS takibi

Huawei, Watch GT Runner 2'de dayanıklılıkta ödün vermeyip saati de hafif tutmak için titanyum bazlı bir kasa tercih edecek. Cihazı önceki modele göre daha ince ve daha sade tutacak. Genel olarak ciltle temas azaltan, daha çok kaba girmesini sağlayan özel dokulu kayışlar sunulacak. Böylece uzun mesafe koşullarda terleme ve benzeri olumsuz durumların önüne geçilecek.

Cihazın ekranının ne kadar büyük olacağı şimdilik bilinmese de AMOLED ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Öte yandan akıllı saatin sağ tarafına iki adet fiziksel düğme bulunacak. En dikkat çekici özelliği ise sağlık tarafında olacak. Daha önce de belirttiğimiz gibi cihaz koşu odaklı bir akıllı saat olmasına rağmen sağlık takibi özellikleri ile oldukça geniş bir kullanıcı kitlesini şaşırtacak.

Şirket, bu yeni modelde EKG özelliği sunacak. Ayrıca antrenman sonrasında toparlanmak için son derece kritik olan kalp atış hızındaki değişiklik verilerini de yakından inceleme fırsatı sağlayacak. Bunun haricinde kandaki oksijen seviyesi ve kalp atış hızı gibi değerleri öğrenmenize imkân tanıyan standart ama daha hassas ölçümler yapan sensörler de yer alacak. Bu arada EKG özelliğinin Honma x Huawei Watch GT 6 Pro'da da yer aldığını hatırlatalım.

Huawei, daha önce Watch GT Runner 2'nin gelişmiş maraton modu içereceğini açıklamıştı. Bu mod, yarış öncesi hazırlık, antrenman yoğunluğu yönetimi ve daha pek çok özellik içerecek. Ünlü uzun mesafe koşucusu Eliud Kipchoge, cihazın lansman yüzü olacak. Cihaz, mavi ve turuncu gibi çeşitli renk seçenekleri ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Standart kullanımda 14 güne kadar, GPS etkinken 32 saate kadar kullanım süresi sunacak.

Huawei Watch GT Runner 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

İki kez altın madalya sahibi olarak ismine tüm dünyaya duymayı başaran Eliud Kipchoge ile işbirliği işle geliştirilen Huawei Watch GT Runner 2'nin tanıtımı, 26 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Markanın küresel çapta gerçekleştirileceği etkinlikte yeni akıllı saatin yanı sıra akıllı telefon, kablosuz kulaklık ve akıllı bileklik de tanıtması bekleniyor. Lansmandan bir süre sonra Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor ancak fiyat ve benzeri detaylar şimdilik belirsizliğini koruyor.