Dev Bataryalı Akıllı Saat Geliyor! 20 Günlük Pil Ömrü Sunabilir

Amazfit, yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor. Active Max olarak adlandırılacak yeni akıllı saatin tasarımı, batarya kapasitesi, ekranı, depolama alanı, işletim sistemi gibi pek çok merak edilen özelliği ortaya çıktı. Ayrıca cihazın ne kadar fiyat ile satışa sunulacağı gibi ayrıntılar da açıklığa kavuştu.

Amazfit Active Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran : 1.5 inç OLED

: 1.5 inç OLED Ekran Çözünürlüğü : 480 x 480 Piksel

: 480 x 480 Piksel Batarya : 576 mAh (Tahmini 14-20 gün pil ömrü)

: 576 mAh (Tahmini 14-20 gün pil ömrü) Depolama : 4 GB

: 4 GB İşletim Sistemi : Zepp OS

: Zepp OS Bağlantı : Bluetooth 5.3, GPS, NFC

: Bluetooth 5.3, GPS, NFC Dayanıklılık : 5 ATM Suya Dayanıklılık

: 5 ATM Suya Dayanıklılık Spor Özellikleri: Hyrox antrenman modları

Amazfit Active Max, Active serisinin tasarımına genel olarak bağlı kalacak fakat önceki model Active 2'nin aksine daha büyük bir ekranla gelecek. Öyle ki saat, 1.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak ve OLED ekran üzerinde 480 x 480 piksel çözünürlük sunacak. Active 2 ise 1.32 inç ekranla birlikte geliyor ve 466 x 466 piksel çözünürlük sunuyor.

Yeni akıllı saat, 576 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Active 2'de bu kapasitenin 270 mAh olduğunu göz önünde bulunduracak olursak batarya tarafında iki kattan daha fazla bir artış yaşanacağı söylenebilir. Kapasitedeki bu artış, kullanıcının saati şarj etme sıklığını da olumlu yönden etkileyecek. Active Max'in normal kullanımda 14 günden fazla hatta 20 güne yakın bir pil ömrü sunması muhtemel. Büyük ekranın tüketeceği gücün göz önünde bulundurulmadığını belirtmekte de fayda var.

Amazfit'in yeni modeli, 4 GB depolama alanı sunacak. Bununla birlikte cihazda Wear OS yerine Zepp OS kullanacak. GPS, Bluetooth 5.3 ve NFC desteği ile birlikte gelecek olan akıllı saat, 5 ATM su direncine sahip olacak. Bu, saatin belirli bir dereceye kadar suya karşı dayanıklılığa sahip olacağı anlamına geliyor.

Saat, Hyrox antrenman modlarını destekleyecek ki bu, Active Max'in spor amaçlı kullanıma ne kadar öncelik verdiğinin en önemli göstergelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu modlar sayesinde antrenman ilerlemeleri çok daha ayrıntılı ve anlamlı bir şekilde takip edilebilecek.

Amazfit Active Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Amazon Active Max'in 170 euro (8 bin 430 TL) fiyat etiketi ile satışa sunulacağı iddia edildi. Karşılaştırma yapmak gerekirse Active 2 için 130 euro (6 bin 446 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Yine de henüz konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadığını, fiyatın değişebileceğini unutmamak gerekiyor.