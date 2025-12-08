10 Günlük Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat Geliyor! Özellikleri Belli Oldu
OnePlus Watch Lite'ın temel özellikleri açıklandı. Cihaz, kullanıcıların yeni sağlık asistanı olmaya aday bir model olarak öne çıkacak gibi görünüyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- OnePlus Watch Lite, 17 Aralık tarihinde tanıtılacak.
- Yeni akıllı saat, 10 güne kadar pil ömrü sunacak.
- Cihaz, 1.46 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak.
OnePlus, yakın bir zamanda üç yeni ürününü kullanıcıların beğenisine sunacak. Bunlardan biri olan OnePlus Watch Lite'ın ise bazı özelliklerini paylaştı. Yeni akıllı saat, uzun bir kullanım süresinin yanı sıra son derece kapsamlı sağlık özellikleri sunacak. Ayrıca renk seçenekleri gibi ayrıntılar da şimdiden belli oldu.
OnePlus Watch Lite'ın Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 1.46 inç
- Panel: AMOLED
- Parlaklık: 600 nit (Normal) / 3.000 nit (Spor modu)
- Pil Ömrü: 10 güne kadar
- Bağlantı: NFC
- Uyumluluk: Android ve iOS (Çift telefondan bildirim desteği)
- Sağlık Özellikleri: Kalp atış hızı, uyku takibi, SpO2 (Kandaki oksijen seviyesi)
- Boyutlar ve Ağırlık: 8.9 mm kalınlık / 35 gram
- Renk Seçenekleri: Siyah, Gümüş
Yeni paylaşılan bilgilere göre OnePlus Watch Lite, 1.46 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. AMOLED ekranla gelecek cihazın spor modunda 3.000 nit, normal kullanımda ise 600 nit parlaklık seviyesine ulaşabileceği belirtildi. Akıllı saat, siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile beraber gelecek.
8.9 mm kalınlığa ve 35 gram ağırlığa sahip olacak cihaz hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışacak. Kullanıcılar tek bir saatte iki telefondan bildirim alabilecek. Cihazın genel olarak ince ve hafif yapıya sahip olacak şekilde tasarlandığı söyleniyor.
NFC desteği sunacak olan bu akıllı saat, tek bir şarjla 10 güne kadar pil ömrü sunacak. Ayrıca günlük ne kadar hareket edildiğine dair detaylı veri sağlayacak. Sağlık tarafında ise kalp atış hızı ve uyku takibi, kandaki oksijen seviyesini izleme gibi özelliklerden faydalanma imkânı sağlayacak. Tüm bunlara ek olarak zihin ve vücut analizlerini tek bir yerde toplayan 60 saniyelik bir genel bakış da sunacak.
OnePlus Watch Lite Ne Zaman Tanıtılacak?
OnePlus Watch Lite, 17 Aralık tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte OnePlus 15R ve OnePlus Pad Go 2'nin de tanıtımı gerçekleştirilecek. OnePlus 15R, gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. Bununla birlikte 80W hızlı şarj desteği ve 7.400 mAh batarya kapasitesi sunacak.
6.83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bekleniyor. Ön tarafta ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kameranın yer alacağı söyleniyor.