13.380 mAh Bataryalı Android Tablet Yolda! 12 GB RAM ve Dahası

Android tabletler arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. OnePlus tarafından yapılan duyuru ile birlikte Pad 4'ün tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek batarya kapasitesi ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak tablet, çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca Qualcomm'un çok güçlü işlemcisi bulunacak.

OnePlus Pad 4 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Pad 4, 30 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öen çıkan OnePlus Pad 3'ün Çin sürümü 2024 yılının aralık ayında, global sürümü ise geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Pad 4 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Pad 3 satılmıyor. Dolayısıyla Pad 4'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

OnePlus Pad 4'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Pad 3 için 700 dolar (31.335 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pad 4, önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacak. Buna göre yeni tablet, 750 dolar (33.573 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 42 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, dolayısıyla tabletin farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

OnePlus Pad 4'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 13,2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 12 GB'a kadar LPDDR5X

Depolama: 512 GB'a kadar

Arka Kamera: 13 MP

Batarya: 13.380 mAh

13.380 mAh Hızlı Şarj: 80W

OnePlus Pad 4'ün Ekran Özellikleri Neler Olacak?

13,2 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, IPS LCD ekranda 1200 x 1920 piksel çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Pad 3'te 13,2 inç ekran boyutu, 2400 x 3392 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı ve 900 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni tablette 900 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz.

900 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Pad 4 ayrıca 144Hz yenileme hızı ile birlikte gelebilir. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada IPS LCD hem renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor hem de geniş görüş açısına sahip.

OnePlus Pad 4'ün İşlemcisi Nasıl Olacak?

Pad 4 gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani tablette en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabilecek.

Söz konusu işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli bir şekilde çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. İşlemcilerde verimlilik oldukça önemli çünkü bu, mobil cihazın pil ömrünü etkiliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 daha önce Xiaomi 17 serisi, POCO F8 Ultra, OnePlus 15 ve Samsung Galaxy S26 Ultra dâhil pek çok telefonda tercih edilmişti. Serinin önckei modeli OnePlus Pad 3'te ise Snapdragon 8 Elite bulunuyor. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırdığını belirtelim.

OnePlus Pad 4'ün Batarya Kapasitesi Kaç mAh Olacak?

Tablette 13.380 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Cihaz bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Pad 4 ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Pad 3'te 12.140 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni tablet, önceki modelden daha yüksek bir batarya kapasitesi ile birlikte gelecek.

Editörün Yorumu

OnePlus Pad 4'ün batarya kapasitesinden işlemciye kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Tabletin çok güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi en iyi grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

Tabletin ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde çok uzun bir pil ömrü sunacağını belirteyim. Böylece kullanıcıların powerbank taşımasına gerek kalmayacak. Dolayısıyla uzun pil ömrü, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Bence IPS LCD yerine OLED tercih edilse daha iyi olur çünkü OLED, siyahları derin siyah olarak gösteriyor ve çok canlı renklere sahip.