Amazon’un Yeni Büyük Dil Modeli “Olympus” Gümbür Gümbür Geliyor

Yapay zeka kervanına Amazon da katıldı. Şirketin yeni dil modeli Olympus, önümüzdeki hafta düzenlenecek olan AWS re:Invent etkinliğinde görücüye çıkacak. Bu yapay zeka modelinin diğerlerinden en büyük farkı ise kullanıcıların metinle birlikte görselleri ve videoları da işlemeyi mümkün kılması. Örneğin, "Jake Paul & Mike Tyson maçı son raundunu göster," komutu verdiğinizde cevap alabileceksiniz.

Jeolojik Veri Analizi Bile Yapabilecek

Olympus sadece medya alanında değil, aynı zamanda daha teknik alanlarda da devreye giriyor. Örneğin enerji sektörü, jeolojik verilerini analiz etmek için bu yapay zekayı kullanabilecek.

Amazon'un Olympus’la büyük bir adım attığını söyleyebiliriz çünkü bu, aslında şirketin uzun zamandır üçüncü taraflarla işbirliklerine dayandığı yapay zeka dünyasında biraz bağımsızlık kazanma hamlesi.

AWS Bedrock platformu üzerinden kullanıma sunulacak olan Olympus, Amazon’un kendi yapay zeka modelinin gücünü pekiştirme amacı güdüyor. Halihazırda Amazon’un Titan Text Premier gibi güçlü dil modelleri de bu platformda yer alıyor.

Sizce bu yeni yapay zeka modeli Google'ın Gemini'ına ve OpenAI'ın ChatGPT'sine karşı koyabilir mi? Yorumlarda tartışmaya bekliyoruz.