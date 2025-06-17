Binlerce TL Değerindeki 14 Oyun, Bu Ay Xbox Game Pass'e Geliyor!
Microsoft, haziran ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek 14 yeni oyunu duyurdu. İşte Game Pass haziran ayının ikinci dalga oyunları...
Microsoft, her ay olduğu gibi Haziran 2025’in ikinci yarısında da Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek yeni oyunları duyurdu. Son dönemlerde ayın ilk ve ikinci haftalarında iki ayrı dalga halinde oyunlarını duyuran şirket, bu ayın ilk dalga oyunlarını halihazırda açıklamıştı. Şimdiyse 17 Haziran'dan itibaren Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar belli oldu.
Haziran ayının geri kalanında Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar, farklı türlerde ve çeşitli temalarda zengin bir içerik sunuyor. Üstelik listede, hem son dönemde öne çıkan hem de genel olarak geniş bir oyuncu kitlesi tarafından sevilen yapımlar yer alıyor.
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Xbox Game Pass Haziran 2. Dalga Oyunları
Bu ayın öne çıkanları arasında ilk günden erişilebilen bazı çok oyunculu yapımlar, Warcraft üçlemesinin remastered versiyonları, bağımsız yapım tutkunlarını sevindirecek Little Nightmares II, ve klasikler arasında yer alan Rise of the Tomb Raider bulunuyor.
Haziran ve Temmuz başına kadar Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunları çıkış tarihleriyle birlikte aşağıda inceleyebilirsiniz:
|Tarih
|Oyun
|Platformlar
|17 Haziran
|FBC: Firebreak
|PC, Xbox Series X|S (Game Pass Ultimate)
|17 Haziran
|Crash Bandicoot 4: It’s About Time
|PC, Konsol
|17 Haziran
|Lost in Random: The Eternal Die
|PC, Xbox Series X|S (Game Pass Ultimate)
|18 Haziran
|Star Trucker
|Xbox Series X|S
|18 Haziran
|Wildfrost
|Konsol
|19 Haziran
|Rematch
|PC, Xbox Series X|S (Game Pass Ultimate)
|24 Haziran
|Volcano Princess
|PC, Konsol
|26 Haziran
|Against the Storm
|Konsol
|26 Haziran
|Warcraft I: Remastered
|PC
|26 Haziran
|Warcraft II: Remastered
|PC
|26 Haziran
|Warcraft III: Reforged
|PC
|30 Haziran
|Call of Duty: WWII
|PC, Konsol
|1 Temmuz
|Little Nightmares II
|PC, Konsol
|1 Temmuz
|Rise of the Tomb Raider
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PC, Konsol
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Haziran ayının ikinci yarısında gelen bu güçlü liste, farklı türlerdeki yapımlarla oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap ediyor. Siz bu oyunlar arasında hangilerini denemek istiyorsunuz? Favorilerinizi bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın!