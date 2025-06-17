Binlerce TL Değerindeki 14 Oyun, Bu Ay Xbox Game Pass'e Geliyor!

Microsoft, haziran ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek 14 yeni oyunu duyurdu. İşte Game Pass haziran ayının ikinci dalga oyunları...

Barış Toku
Barış Toku -

Microsoft, her ay olduğu gibi Haziran 2025’in ikinci yarısında da Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek yeni oyunları duyurdu. Son dönemlerde ayın ilk ve ikinci haftalarında iki ayrı dalga halinde oyunlarını duyuran şirket, bu ayın ilk dalga oyunlarını halihazırda açıklamıştı. Şimdiyse 17 Haziran'dan itibaren Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar belli oldu.

Haziran ayının geri kalanında Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar, farklı türlerde ve çeşitli temalarda zengin bir içerik sunuyor. Üstelik listede, hem son dönemde öne çıkan hem de genel olarak geniş bir oyuncu kitlesi tarafından sevilen yapımlar yer alıyor.

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Bu ayın öne çıkanları arasında ilk günden erişilebilen bazı çok oyunculu yapımlar, Warcraft üçlemesinin remastered versiyonları, bağımsız yapım tutkunlarını sevindirecek Little Nightmares II, ve klasikler arasında yer alan Rise of the Tomb Raider bulunuyor.

Haziran ve Temmuz başına kadar Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunları çıkış tarihleriyle birlikte aşağıda inceleyebilirsiniz:

Tarih Oyun Platformlar
17 Haziran FBC: Firebreak PC, Xbox Series X|S (Game Pass Ultimate)
17 Haziran Crash Bandicoot 4: It’s About Time PC, Konsol
17 Haziran Lost in Random: The Eternal Die PC, Xbox Series X|S (Game Pass Ultimate)
18 Haziran Star Trucker Xbox Series X|S
18 Haziran Wildfrost Konsol
19 Haziran Rematch PC, Xbox Series X|S (Game Pass Ultimate)
24 Haziran Volcano Princess PC, Konsol
26 Haziran Against the Storm Konsol
26 Haziran Warcraft I: Remastered PC
26 Haziran Warcraft II: Remastered PC
26 Haziran Warcraft III: Reforged PC
30 Haziran Call of Duty: WWII PC, Konsol
1 Temmuz Little Nightmares II PC, Konsol
1 Temmuz Rise of the Tomb Raider

PC, Konsol

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Haziran ayının ikinci yarısında gelen bu güçlü liste, farklı türlerdeki yapımlarla oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap ediyor. Siz bu oyunlar arasında hangilerini denemek istiyorsunuz? Favorilerinizi bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

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