Jurassic World Evolution 2 ile yepyeni bir çağı deneyimleyecek, eğlenceye doyabileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 5 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Frontier Developments'in sevilerek oynanan simülasyon oyunu Jurassic World'ün ikinci ve devam oyunu olarak karşımıza çıkan Jurassic World Evolution 2 deli gibi satmaya devam ediyor. Steam üezrinde deli gibi satmaya devam eden başarılı sümülasyon oyunu bünyesinde dinazorlara ve diğer canlılara ev sahipliği yapıyor. Eğlenceli ve heyecanlı bir oynanışı oyuncuların beğenisine sunan yapımda oyuncular yepyeni bir çağı deneyimleyecekler. Tek oyunculu bir oynanış ie adından söz ettirecek olan oyun, 13 farklı dil desteği ile lansmana çıktı. Oyunculara kendi Jurassic dünyalarını oluşturma fırsatı verecek olan başarılı oyun, daha detaylı yönetim araçları ve yaratıcı seçenekleri ile piyasadaki yerini aldı.

Jurassic World Evolution 2 Özellikleri

Tek oyunculu bir oynanış,

14 farklı dil desteği,

Detaylı yönetim araçları,

Çeşitli yaratıcı seçenekler,

Dört farklı sürükleyici mod,

Büyüleyici dinazorlar,

Özelleştirilebilir pek çok içerik,

İlk oyunun aksine daha geniş bir içerik ile lansmana çıkan Jurassic World Evolution 2, Steam üzerinde oyuncular tarafından 'çok olumlu' olarak değerlendirildi. Bünyesinde Türkçe dil desteğine yer vermeyen oyun, ülkemizde de geniş bir kitle tarafından sevilerek oynanıyor. Oldukça sağlam grafiklere ve renkli bir dünyaya ev sahipliği yapan simülasyon oyunu başarılı satışlar gerçekleştirmee devam ediyor. Oyuncular yapım içerisinde kendi dinazor evrenlerini oluşturabilecek, kendilerine has bir dünya hayata geçirebilecekler. 2018 model ilk sürümünü temel alarak lansmana çıkan Jurassic World Evolution 2, aldığı güncellemeler ile de yepyeni içerikleri karşımıza çıkarıyor.

Basit kontrollere sahip olan yapım, sürükleyici ve özgün bir anlatım ile lansmana çıktı. 2021 yılında piyasaya sürülen oyun, başarılı satışlar ile geliştiricisinin de yüzünü güldürüyor.

Jurassic World Evolution 2 İndir

Steam üzerinde geçtiğimiz yıl lansmana çıkan Jurassic World Evolution 2'yi hemen satın alıp tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz. İyi oyunlar dileriz.

Jurassic World Evolution 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit (min version 1809)

İşlemci: Intel i5-4590/AMD FX 8370

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: (4GB VRAM) NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (Legacy GPU: GeForce GTX 960) / AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 14 GB kullanılabilir alan

Jurassic World Evolution 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri