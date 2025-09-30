Amazon Yepyeni Kindle Scribe Modellerini Duyurdu: Özelliklerine Çok Şaşıracaksınız

Amazon, okuma ve not alma deneyimini yeniden şekillendiren yeni Kindle Scribe modelini tanıttı. Yakında piyasaya sürülecek cihazlar, büyük ekranları ve gelişmiş not alma özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni modeller arasında en çok dikkat çekeni ise ise Amazon’un özel renkli E Ink ekran teknolojisini bünyesinde barındıran Kindle Scribe Colorsoft oldu. İşte detaylar!

Yeni Amazon Kindle Scribe Modelleri Neler Sunuyor?

Üç farklı modelden oluşan yeni Kindle Scribe serisi tasarımda önemli bir değişikliklerle birlikte geliyor. Yeni cihazlar artık daha şık ve modern bir tablet görünümüne kavuşurken, önceki modellerde bulunan asimetrik çene yapısı yeni seride rafa kaldırılmış.

Bununla birlikte yeni Kindle Scribe’lar 11 inç boyutunda daha büyük ve yansıma yapmayan E Ink ekranlara sahip. Üstelik cihazlar daha büyük panellerle gelse fe seleflerine kıyasla dagha hafif. Öyle ki geçtiğimiz yıl tanıtılan 433 gramlık versiyonlara kıyasla yeni modellerin ağırlığı sadece 400 gram.

Ayrıca 5.4 mm inceliğindeki gövdeleriyle iPhone Air'dan bile daha ince bir yapı sunan yeni tabletler, yeni bir ön ışıklandırma sistemine de ev sahipliği yapıyor. Amazon yeni sistemde daha küçük LED'ler kullanarak ekran çerçevelerini incelttiğini ve aydınlatmayı daha homojen hale getirdiğini belirtiyor.

First look at the Kindle Scribe with front light ($500) and without ($430). Coming out later this year and early next year respectively pic.twitter.com/1YRAADPDjc — Ray Wong (@raywongy) September 30, 2025

Ek olarak yeni Kindle Scribe modelleri yazma deneyimini de geliştirmek için ekran üzerindeki cam dokunu iyileştiren yeni bir ekran teknolojisi ile birlikte geliyor. Stylus kalem desteğine de sahip olan cihazlar, dört çekirdekli işlemcileri ve artırılan bellek kapasiteleri sayesinde not alma ve sayfa geçişleri gibi işlemlerde seleflerine kıyasla 40 oranında daha hızlı ve akıcı bir deneyim sunuyor.

Yazılım ve Yapay Zeka Özellikleri Dikkat Çekiyor

Amazon ayrıca, yeni modellerdeki yazılım deneyimini de geliştirdiğini açıkladı. Yapılan duyuruya göre yenilenen ana ekranda hızlı notlar almak için özel bir bölüm bulunuyor. Aynı zamanda kullanıcılar en son açılan defterler ve belgelere artık çok daha kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar.

Bunun yanı sıra yeni paylaşım özellikleri ile birlikte cihaz üzerinde oluşturduğunuz notlarınızı OneNote'a aktarabiliyor ve yazılarınızı başka bir cihaz üzerinden düzenlemeye devam edebiliyorsunuz. Ayrıca Google Drive ve Microsoft OneDrive'da depolanan belgelere de Kindle'ınız üzerinden erişim sağlayabiliyorsunuz.

Cihazlar yeni yapay zeka destekli özellikleriyle de dikkat çekiyor. Defterlerdeki arama yetenekleri genişletilirken, artık notlar üzerinde basit yapay zeka destekli özetler oluşturulabiliyor. Aynı zamanda Alexa Plus asistanı ile birlikte notları akıllı asistana gönderme ve yazılar hakkında sohbet etme özelliği de gelecek yol kullanıma sunulacak.

Okuma deneyimini zenginleştirecek yeni yapay zeka destekli araçlar da Kindle Scribe'larda mevcut. Bunlar arasından Story So Far aracı okuduğunuz bir kitabın o ana kadar olan kısmının spoiler içermeyen bir özetini çıkarıyor.

Ask This Book ise metindeki vurguladığınız bir pasajdan yola çıkarak sorularınıza yanıt verebiliyor. Amazon bu özelliklerin ilk olarak bu yılın sonlarında Kindle iOS uygulaması üzerinden kullanıma sunulacağını açıkladı.

Renk Seçenekleri ve Fiyatlandırma

Kindle Scribe Colorsoft modeli, 10 farklı kalem rengi ve 5 farklı fosforlu kalem rengi seçeneği sunarak yeni modeller arasında en fazla kişiselleştirilebilir cihaz olarak öne çıkıyor. Ayrıca, sanatçılar için daha yumuşak geçişlere sahip yeni gölgelendirme araçları bu versiyonda mevcut.

Yeni Kindle Scribe modellerinin fiyatları önceki versiyona göre daha yüksek. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen mdoeller 399.99 dolardan başlarken, yeni serinin en uygun fiyatlı versiyonu olan ön ışığı olmayan Scribe'ın başlangıç fiyatı 429.99 dolar olacak.

Eğer gece saatlerinde not almayı veya okumayı planlıyorsanız standart Kindle Scribe modeli 499.99 dolardan satışa sunulacak. Renkleri sevenler için Kindle Scribe Colorsoft ise 629.99 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olacak. Yeni versiyonların bu yılın sonlarına doğru raflardaki yerini alacağı belirtiliyor.

Yeni Amazon Kindle Scribes modellerinin fiyatları

Işıksız Kindle Scribe: 429.99 dolar

Standart Kindle Scribe: 499.99 dolar

Kindle Scribe Colorsoft: 629.99 dolar

Peki siz yeni Kindle modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.