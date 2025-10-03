WhatsApp'ta Yeni Bir Dönem Başlıyor! Acele Etmeniz Gerekecek

WhatsApp'ın uzun zamandır beklenen kullanıcı adı özelliği ile ilgili çok önemli bir gelişme meydana geldi. WhatsApp'ın beta sürümünde keşfedilen yeni kullanıcı adı bölümünde kullanıcı adlarını önceden rezerve etmenin mümkün olacağı görüldü. Görünüşe göre WhatsApp, ilk başta karmaşanın önüne geçmek adına kullanıcı adlarını rezerve etmeye izin verecek.

WhatsApp'ta Kullanıcı Adları Rezerve Edilebilecek

WhatsApp'ın Android beta sürümünün 2.25.28.12 güncellemesinde çok önemli bir yenilik keşfedildi. Kullanıcının profil bilgilerinin yer aldığı kısımda "kullanıcı adı" bulunurken bunun altında ise kullanıcı adını rezerve etme seçeneği görüldü. Paylaşılan ekran görüntüsüne göre seçmek istediğiniz bir kullanıcı adını önceden rezerve edebileceksiniz.

Bu sistem sayesinde herkes istediği kullanıcı adını doğrudan alamayacak. Bunun yerine kullanıcı adını rezerve edeceksiniz. Daha sonra kullanıcı adının size verilmesi için uygun olup olmadığı da göz önünde bulundurularak kullanıcı adını kullanma hakkına sahip olacaksınız. Rezervasyon sistemi, herkesin popüler kullanıcı adlarını alma şansını eşit hâle getirecek.

Şu anda geliştirilme aşamasında olan kullanıcı adını rezerve etme seçeneği, kullanıcılara çok hızlı bir şekilde sunulacak. Böylece bazıları diğerlerinden önce istediği kullanıcı adını rezerve edip haksız avantaj elde edemeyecek. Yeni seçenek sunulur sunulmaz herkes istediği kullanıcı adını almak için harekete geçebilecek.

WhatsApp, Kullanıcı Adı Özelliğini Ne Zaman Sunacak?

WhatsApp'ın kullanıcı adı özelliğini tam olarak ne zaman sunacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Şirket, tüm kullanıcılar için büyük bir yenilik olacak kullanıcı adı özelliğini herkese sunmadan önce tüm olası hataları ortadan kaldırmak ve geri dönüşleri büyük bir titizlikle takip etmek istiyor. Sonuçta WhatsApp'ın şu an yaklaşık 3 milyar kullanıcısı bulunuyor. Böyle bir özelliğin yeterince test edilmeden kullanıma sunulması, çok büyük sorunları da beraberinde getirebilir.

Bu nedenlerle WhatsApp, Telegram'da da mevcut olan kullanıcı adı seçme özelliğini kademeli bir şekilde kullanıma sunacak fakat bundan önce kullanıcı adlarını rezerve etmeleri için herkesin önceden kullanıcı adını belirlemesine izin verilecek. Böylelikle kullanıcı adı özelliğine erkenden erişimi olanlara göre herhangi bir dezavantajınız olmayacak.