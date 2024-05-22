Patron Çıldırdı: Prime Üyelerinin Üç Aylık Üyelik Ücretleri Amazon'dan

Amazon, Prime abonelerine çeşitli indirimler, fırsatlar ve avantajlar sunmaya devam ediyor. Örneğin her ay size Prime Gaming tarafından verilen ücretsiz oyunları buna örnek gösterebiliriz. Şimdi ise Amazon Türkiye, Prime aboneliği alacak yeni kullanıcılarına üç ay üyeliği bedavaya getirme fırsatı sunuyor. İşte ayrıntılar...

Yeni Prime Üyelerine Üç Ay Boyunca Kupon Kazanma Fırsatı

Prime aboneliğinin sunduğu fırsatları daha geniş bir kitleye yaymak isteyen Amazon Türkiye, yeni bir kampanyaya imza attı. Buna göre, yıl sonuna kadar Amazon Prime'da üyeliğini başlatan kullanıcılara, ilk üç ay boyunca her ay belirli ürünlerde geçerli ilk alışverişlerinde Prime üyelik ücreti kadar indirim kuponu hediye edilecek.

Koşulları sağlayan kullanıcılar, üç ay boyunda 39 TL tutarında promosyon kuponu kazanacak. Kampanyadan her müşteri, Prime üyeliklerinin başladığı tarihten itibaren ilk üç ay içerisinde ayda bir kez, toplamda üç kez faydalanabilecek.

Amazon Prime'ın sunduğu bazı öne çıkan avantajlar ise şu şekilde:

Ücretsiz kargo ve hızlı teslimat

Çok Al Az Öde kampanyası ile seçili ürünlerde 500 TL ve üzeri alışverişlerde %10 ek indirim gibi fırsatlar

Prime Day gibi üyelere özel indirim fırsatları

Prime Video aboneliği

Prime Gaming sayesinde ücretsiz oyun ve oyun içi nesnelere erişim

Twitch üzerinden bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik

En popüler markaların ürünlerine günlük özel fırsatlar

Elbette ki tüm bunlara sahip olmak ve üç ay kupon kazanabilmek için öncelikle Amazon Prime abonesi olmanız gerekiyor. Amazon Prime üyeliğine ayda sadece 39 TL karşılığında burata tıklayarak sahip olabilir ve 30 günlük deneme süresinden faydalanabilirsiniz.