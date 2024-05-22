Patron Çıldırdı: Prime Üyelerinin Üç Aylık Üyelik Ücretleri Amazon'dan
Amazon, Prime üyeliğinin ayrıcalıklarından çok daha fazla kişinin faydalanabilmesi amacıyla cazip bir kampanya başlattı.
Amazon, Prime abonelerine çeşitli indirimler, fırsatlar ve avantajlar sunmaya devam ediyor. Örneğin her ay size Prime Gaming tarafından verilen ücretsiz oyunları buna örnek gösterebiliriz. Şimdi ise Amazon Türkiye, Prime aboneliği alacak yeni kullanıcılarına üç ay üyeliği bedavaya getirme fırsatı sunuyor. İşte ayrıntılar...
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2024 yılında izlenebilecek en iyi Amazon Prime dizileri ve filmleri neler? İşte popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebileceğiniz en başarılı yapımlar!
Yeni Prime Üyelerine Üç Ay Boyunca Kupon Kazanma Fırsatı
Prime aboneliğinin sunduğu fırsatları daha geniş bir kitleye yaymak isteyen Amazon Türkiye, yeni bir kampanyaya imza attı. Buna göre, yıl sonuna kadar Amazon Prime'da üyeliğini başlatan kullanıcılara, ilk üç ay boyunca her ay belirli ürünlerde geçerli ilk alışverişlerinde Prime üyelik ücreti kadar indirim kuponu hediye edilecek.
Koşulları sağlayan kullanıcılar, üç ay boyunda 39 TL tutarında promosyon kuponu kazanacak. Kampanyadan her müşteri, Prime üyeliklerinin başladığı tarihten itibaren ilk üç ay içerisinde ayda bir kez, toplamda üç kez faydalanabilecek.
Amazon Prime'ın sunduğu bazı öne çıkan avantajlar ise şu şekilde:
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Ücretsiz kargo ve hızlı teslimat
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Çok Al Az Öde kampanyası ile seçili ürünlerde 500 TL ve üzeri alışverişlerde %10 ek indirim gibi fırsatlar
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Prime Day gibi üyelere özel indirim fırsatları
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Prime Video aboneliği
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Prime Gaming sayesinde ücretsiz oyun ve oyun içi nesnelere erişim
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Twitch üzerinden bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik
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En popüler markaların ürünlerine günlük özel fırsatlar
Amazon Prime Nedir, Amazon Prime Fiyatı Ne Kadar?
Amazon Prime nedir? Amazon Prime üyelik ücreti ne kadar? Bu yazıda tüm dünyada oldukça popüler olan hizmete ilişkin merak edilen soruları cevaplayacağız.
Elbette ki tüm bunlara sahip olmak ve üç ay kupon kazanabilmek için öncelikle Amazon Prime abonesi olmanız gerekiyor. Amazon Prime üyeliğine ayda sadece 39 TL karşılığında burata tıklayarak sahip olabilir ve 30 günlük deneme süresinden faydalanabilirsiniz.