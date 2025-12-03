Prime Video Kullanıcıları Dikkat! Bu Yöntemle Paranızı Çalabilirler

Amazon Prime Video abonelerini hedef alan yeni bir kötü amaçlı girişim tespit edildi. Bilgisayar korsanlarının potansiyel kurbanları kandırmak için kullandığı yöntemin son derece gerçekçi görünmesi, kullanıcıların farkında bile olmadan banka hesaplarının boşaltılmasına ve cihazlarına kötü niyetli kişiler tarafından erişilmesine neden olabilir.

Hackerlar, Prime Video Kullanıcılarını Hedef Alıyor

Aktarılan bilgilere göre bazı bilgisayar korsanları, Amazon Prime Video abonelerine sanki resmî gibi görünen e-postalar göndermeye başladı. Bu e-postada ise bir yenileme ücreti de içeren PDF'ler yer alıyor. Dahası, kullanıcıların bir an önce harekete geçmesini ve bilgisayar korsanlarının amacına ulaşması için aciliyet durumu yaratılıyor.

Aboneler, ödemeyi henüz yapmamışlarsa kısa bir süre içinde aramaları için e-postada ve PDF'te tekrarlanan bir numarayı aramaya teşvik ediliyor. Bu durum, kullanıcıların paniklemesine ve faturada yer verilen numarayı hemen aramasına yol açıyor. Bu numara arandığında ise kullanıcıdan hesap giriş bilgileri veya cihazlarına uzaktan erişim izni isteniyor.

Aktarılan bilgilere göre bazı kullanıcılar, para iadesinin işlenmesi için uzak masaüstü yazılımının yüklenmesi gibi alakasız bir işlemi gerçekleştirmeye zorlanıyor. Sorun şu ki Amazon, ödeme bilgilerini rastgele e-postalardan göndermiyor. Ayrıca bir numarayı mutlaka aramanız gerektiğini öne sürerek sizi acele ettirmez.

Bunlardan da anlaşılacağı üzere bir e-postada eğer Amazon ile ilgisi olmayan bir e-posta adresi görüyorsanız ya da bir numara çok sık bir şekilde tekrarlanıyorsa o e-posta muhtemelen Amazon tarafından gönderilmemiştir. Amazon, ısrarla bir işlemi gerçekleştirmenizin istendiği e-postaları dikkate almamanızı, gerçek numaraların sadece Amazon'un web sitesinde ya da resmî uygulamalarında yer aldığını belirtti.