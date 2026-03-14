Amazon'dan Prime Video Abonelerini Kızdıracak Karar! Yakında Türkiye'ye Gelebilir

Amazon'un Türkiye'de aylık 69.90 TL karşılığında sunduğu Prime aboneliğinin pek çok avantajı var. Kuşkusuz Netflix ve Disney+ gibi bir platform olan Prime Video, bu avantajlardan en dikkat çekeni. Ancak Amazon, bir süredir söz konusu platformun abonelerini rahatsız edecek kararlar ile gündeme geliyor.

İlk olarak geçtiğimiz yıl Prime Video'ya reklam getiren ve reklamları kaldırmak için ekstra ücret talep eden şirket, şimdi ise Prime Video'nun Ultra paketi ile kullanıcıların ödemesi gereken ücreti artırdı ve 4K'yı standart Prime abonelerinin elinden aldı.

Prime Video Ultra Paketi Neler Sunacak?

Bir süredir Prime Video üzerinde elde ettiği gelirleri artırmak isteyen Amazon, geçtiğimiz yıl bu doğrultudaki ilk adımını attı. Bazı ülkelerde kullanıcılarına reklamlar göstermeye başlayan şirket, reklamları kaldırmak isteyen kullanıcılardan ise ekstra 2.99 dolar talep etti. Şimdi ise Amazon, bu reklamsız pakete bir isim verdi ve fiyatını artırdı.

Buna göre Prime Video Ultra isimli paket 10 Nisan'dan itibaren kullanılabilir olacak. Paketin fiyatı 2.99 yerine 4.99 yani yaklaşık 220 TL olacak. Bu paketi alan kullanıcılar Prime Video içeriklerini reklamsız bir şekilde 4K izleyebilecek. Ayrıca aynı anda içerik izleyebileceğiniz cihaz sayısı artırılacak ve indirebileceğiniz içerik sayısı da 100 olacak.

Türkiye'deki Prime Video Kullanıcılarını Etkileyecek mi?

Belirtmekte fayda var ki Amazon, henüz Türkiye'deki Prime Video abonelerine reklam göstermeye başlamadı. Ancak şirketin bu değişiklikleri ülkemizde de uygulamaya başlaması an meselesi. Tek iyi haber ise şirketin yerel fiyatlandırma yapma ihtimalinin yüksek olması. Amazon Prime'ın ABD'deki fiyatı aylık 14.99 dolar yani yaklaşık 662 TL.

Türkiye'de ise Prime için ödememiz gereken meblağ 69.90 TL. Neredeyse 10 kat daha ucuz. Her ne kadar ülkemizdeki kullanıcılar yurt dışındakilere kıyasla birkaç servisten mahrum kalsa da yerel fiyatlandırma sayesinde Prime ayrıcalıklarından ucuza yararlanabiliyor. Kim bilir belki Prime Video Ultra paketi de yerel fiyatlandırma ile sunulur.

Editörün Yorumu

Amazon Prime her ne kadar Türkiye'de uygun fiyatlı bir servis olsa da bu değişiklikler oldukça sinir bozucu. Bunun temel nedeni kullanıcıların öncesinde halihazırda 4K ve reklamsız bir hizmet alıyor olması. Her içerik olmasa da kullanıcılar The Boys gibi orijinal dizi ve filmleri 4K izleyebiliyordu.

Amazon'un yaptığı ise bu servisleri elimizden almak ve bize yeniden parayla satmak. Ben bir zamanlar dizi ve filmleri uygun fiyat ödeyerek orijinal olarak izlemenin uygun fiyatlı ve zahmetsiz bir yolu olan dijital içerik platformlarının günümüzde giderek artan maddi bir yüke dönüşmesinden sıkıldım.