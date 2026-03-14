A101'de iPhone 15, Redmi Note 14, Galaxy A56 ve iPad Satılıyor

A101'de iPhone'dan Android telefonlara kadar pek çok cihaz satılıyor. Bunlar arasında iPhone 15, Redmi Note 14, A16 işlemcili iPad, Samsung Galaxy A56, Samsung Galaxy A26, RedMagic 6R, Realme 12 Lite, Realme C61, Realme C63, TECNO Camon 40 Pro, Redmi 15C, OPPO A5 ve Samsung Galaxy Buds 3 FE bulunuyor.

A101'de iPhone 15, Redmi Note 14 ve Diğer Telefonların Fiyatı Ne Kadar?

A101'de iPhone 15'in 128 GB depolama alanına sahip sürümü 47 bin 799 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Apple A16 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM mevcut. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1179 x 2556 piksel çözünürlük sunuyor.

Redmi Note 14'ün 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 799 TL'ye satılıyor. Telefonun arkat arafında 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Telefonda 120Hz yenileme hızı ve 5.500 mAh batarya bulunuyor.

Samsung Galaxy A56'nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 21 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda Exynos 1580 işlemcisi, 5000 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Samsung Galaxy A26'nın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 14 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alan telfeonda 5000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği mevcut.

A16 işlemcili iPad'in 128 GB depolama alanına sahip sürümü 18 bin 749 TL'ye satılıyor. Tablette 7.611 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. 11 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, Liquid Retina IPS LCD ekran üzerinden 1640 x 2360 piksel çözünürlük sunuyor. Cihazda ayrıca 6 GB RAM mevcut.

Satışa sunulan teknolojik ürünler arasında 15 bin 899 TL'ye sahip RedMagic 6R, 8 bin 999 TL fiyatlı Realme 12 Lite, 7 bin 799 TL fiyata sahip Realme C61, 8 bin 999 TL fiyatlı Realme C63, 22 bin 899 TL fiyata sahip TECNO Camon 40 Pro, 9 bin 199 TL fiyatlı Redmi 15C, 9 bin 399 TL fiyata sahip OPPO A5 ve 3 bin 599 TL fiyatlı Samsung Galaxy Buds 3 FE de bulunuyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

