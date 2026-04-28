YouTube’da Yeni Dönem! Artık Video İzlemeye Gerek Yok

Son yıllarda hızla gelişen yapay zekâ araçları, hayatımızın her alanında daha fazla yer almaya başladı. Geçtiğimiz aylarda Google ise web tarayıcısına entegre ettiği yapay zekâ ile arama deneyimini bir üst seviyeye çıkardı. Şimdi ise benzer bir adım YouTube için atıldı. Şirket, YouTube için geliştirdiği yapay zekâ destekli sohbet botunu test etmeye başladı. İşte yeniliğin detayları...

Ask YouTube Nedir, Nasıl Çalışıyor?

YouTube, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Premium aboneler için "Ask YouTube" özelliğini test etmeye başladı. Şu an için Türkiye’den erişilemeyen bu yenilik, klasik aramayı konuşma tabanlı bir yapay zekâ sistemine dönüştürüyor.

Artık arama çubuğuna kelimeler yazıp çıkan videolar arasında gezinmek yerine doğrudan sohbet botuna soru sorabiliyor ve buna karşılık yanıt alabiliyorsunuz. Bu açıdan bakıldığında özelliğin ChatGPT ve Gemini benzeri bir deneyim sunduğunu söylemek mümkün. Ancak en büyük fark, YouTube’un yanıtlarını doğrudan videolara dayanarak hazırlaması.

Bunun yanı sıra önerilen soruların ve arama sonuçlarının tamamen kişiye özel olarak hazırlandığını da belirtmek gerekiyor. Örneğin özelliği kullanmadan önce "Galaxy S27 Ultra nasıl olacak?" şeklinde klasik bir arama yaptıysanız, Ask YouTube’u açtığınızda karşınıza bu sorunun öneri olarak çıktığını görebilirsiniz. Böylece tekrar yazmanıza gerek kalmadan tek dokunuşla sohbeti başlatmanız mümkün oluyor.

Bu arada yanıtlarla birlikte video önerilerinin de sunulduğunu söyleyelim. Örneğin "iPhone Fold nasıl olacak?" şeklinde bir arama yaptığınızda sohbet botu önce konuyla ilgili kısa bir özet paylaşıyor. Bu özet içerisinde cihazın teknik özellikleri ve fiyatı gibi detaylara yer veriliyor.

Ardından ise konuyla ilgili videolar gösteriliyor. Bu noktada hem uzun videolar hem de Shorts içerikleri karşınıza çıkabiliyor. Yani sistem tamamen metin odaklı değil. Kullanıcıyı video içeriklere de yönlendiriyor. Tabii sohbet botunun sunduğu metinden ihtiyacınız olan bilgiyi aldıktan sonra videoya girip girmemek tamamen size kalmış.

Ask YouTube ile Klasik Arama Arasındaki Farklar Neler?

Klasik YouTube aramasında kullanıcılar bir arama ifadesi yazar ve buna uygun videolar listelenir. Ask YouTube’da ise doğrudan soru sorulur ve sohbet botu buna uygun şekilde yanıt verir. Üstelik klasik aramadan farklı olarak yalnızca videoları listelemekle kalmaz, aynı zamanda metin tabanlı bir özet de sunar. Böylelikle daha yüksek bir deneyim sunar.

Ask YouTube Ne Zaman Herkese Açılacak?

Ask YouTube özelliğinin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Şu anda yalnızca ABD’deki Premium abonelerle sınırlı olarak test ediliyor. YouTube genellikle bu tür özellikleri bir süre test ettikten sonra kademeli olarak daha geniş kitlelere açıyor. Ancak şirket, şu ana kadar bu özelliğin ne zaman herkese sunulacağına dair net bir tarih paylaşmış değil.

Editörün Yorumu

YouTube’un sohbet botu gibi yapay zekâ araçlarına ne zaman kavuşacağını uzun zamandır merak ediyordum ki bu test süreci başlayana kadar. Açıkçası yeni özelliğin gerçekten etkileyici göründüğünü düşünüyorum. Özellikle yanıtların videolara dayanarak hazırlanması en dikkat çekici noktalardan biri.

Ben yeni bir elektronik ürün satın almadan önce genellikle inceleme videolarını izlerim. Ask YouTube ise buna gerek kalmadan bu incelemeleri kısa sürede özetleyebilecek gibi görünüyor. Tabii aynı bilgilere doğrudan internet üzerinden de ulaşabilirim ancak video içerikler bana her zaman daha güvenilir geliyor.

Sonuçta ürünü kendi gözlerimle görmüş oluyorum. Videodaki teknoloji editörü siyah diyorsa, gerçekten siyah olup olmadığını da direkt görebiliyorum. Sonuç olarak Ask YouTube’un ciddi anlamda fayda sağlayacağı konusunda eminim. Bunu hep birlikte göreceğiz.