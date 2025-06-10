Kuryelere Veda Mı? Amazon, Kargo Süreçlerinde Robot Dönemini Başlattı!

Robotik teknolojisi, günümüzün en hızlı gelişen ve günlük hayatımıza en çok nüfuz eden alanlarından biri haline geldi. Artık birçok şirket, üretim süreçlerinin perde arkasında, özellikle fabrika ortamlarında insansı robotlardan yararlanıyor. Ancak e-ticaret dünyasının devlerinden Amazon'un, bu alanda çok daha farklı hedefleri var.

Aktarılanlara göre şirket, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı insansı robotları ile ilgili oldukça gizli yürüttüğü bir planını devreye aldı. Firma an itibariyle ürettiği insansı robotlarını kargo teslimatı süreçlerinde kullanmak amacıyla eğitiyor. İddialara göre yeni robotlar, artık fabrikalardan çıkıp, evlere teslimat noktasında da görev alacak.

İnsansı Robotlar Sipariş Personellerinin Yerini Almaya Hazırlanıyor

Uzun yıllardır insansı robot teknolojisinde cesur adımlar atmasıyla gündeme gelen Amazon, kısa bir süre önce sipariş hatlarında yeni robotlarından daha fazla yararlanmak adına önemli bir projeye imza attı. İddialara göre şirket, insansı robotların bir gün kargo araçlarından inip paketleri bağımsız şekilde teslim edebileceği bir sistem üzerinde çalışıyor.

Yerel medyasının haberine göre Amazon, bu vizyon doğrultusunda Amerika’da gizli bir test alanı oluşturdu. “Humanoid Park” olarak adlandırılan bu özel tesiste, robotlara karmaşık teslimat görevlerini nasıl gerçekleştirecekleri öğretiliyor. San Francisco’daki bir Amazon ofisinde yer aldığı söylenen bu tesiste robotların gündelik teslimat engellerini aşmak için özel bir parkurda eğitildiği söyleniyor.

Aktarılanlara göre Amazon, robotların fiziksel donanımı için dışarıdan teknoloji firmalarıyla iş birliği yaparken, yapay zeka altyapısını kendi içinde geliştiriyor. Şirketin uzun vadeli hedefi, bu insansı robotları halihazırda ABD genelinde 20 binden fazla kullanılan Rivian marka elektrikli teslimat araçlarına entegre etmek.

Bu entegrasyon sayesinde robotların gelecekte kargo paketlerini tamamen bağımsız bir şekilde teslim etmesi hedefleniyor. Ancak kısa vadede şirketin amacı, robotların insan sürücülerle birlikte çalışarak eş zamanlı teslimatlar gerçekleştirmesi. Öte yandan, Amazon’un otonom araç girişimi Zoox’un da bu projeye dahil olması, şirketin gelecekte uçtan uca tamamen insansız teslimat sistemlerini devreye alabileceğini de gösteriyor.

İç mekan testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından, Amazon bu robotları gerçek dünyaya taşıyarak mahallelerde bire bir teslimat denemelerine başlamayı planlıyor. Yeni sipariş robotları bu aşamaya geldiğinde teslimat görevlerinde ne kadar başarılı olduklarını gözlerimizle de görebileceğiz.

Peki siz Amazon’un yeni robot destekli teslimat projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...