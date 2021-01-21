Among Us Güncellemesi Neden Bu Kadar Gecikti? Açıklama Yapıldı!

Among Us geliştiricisi Innersloth, yakın bir zamanda oyuna ekleneceği duyurulan içerikleri duyurmuştu. Güncelleme sürecine ilişkin önlemli açıklamalarda bulunan geliştirici, Among Us güncellemesinin neden bu kadar çok geciktiğini açıklarken aynı zamanda oyunun altına imza attığı başarı hakkında önemli bir bilgi paylaşımında bulundu.

Among Us Güncellemesi Neden Bu Kadar Zaman Alıyor?

Innersloth, çarşamba günü ele aldığı bir blog yazısında son yamadan bu yana oldukça uzun bir zaman geçtiğini belirtirken oyuncuların yeni yılını da kutlamayı ihmal etmedi. Oyunun geliştirici birkaç ay önce video oyununa büyük çaplı içeriklerin ekleneceğini ifade etmişti. Bu yazıda video oyununa ekleneceğini duyurduğu içerikleri açıkladı.

Oyunun geliştiricisi tarafından hazırlanan yazıda birkaç ay önce video oyununa ekleneceği açıklanan haritanın oyuna tam olarak ne zaman ekleneceği de açıklandı. Innersloth, “Yeni harita, oyuncuların kullanımına 2021’nin başlarında sunulacak. 10 Aralık’taki oyun ödüllerinde de açıkladığımız gibi Airship haritası 2021’nin başlarında oyuncularla buluşacak” ifadelerini kullandı ve haritanın özelliklerini bir kez daha yineledi.

Bu haritada önceki haritalardan farklı olarak hangi odadan başlayacağınızı seçebiliyor, merdivenlerden inip çıkabiliyorsunuz. Bu güncellemenin en iyi yanı ise oyuncuların tamamen ücretsiz olarak erişebileceği bir güncelleme olması.

Her şeyin neden planlandığı şekilde gitmediğini, bazı şeylerin çok zaman aldığı konusunda samimi bir açıklamada bulunan video oyun geliştiricisi, “Among Us 2020’nin sonlarına doğru beklenmedik şekilde inanılmaz bir ivme yakaladı ve bu bizim için çok fazla değişiklik anlamına geliyordu” sözlerini kullandı.

Haini bulma oyunu gerçekten de yeni tip koronavirüsle birlikte oyuncu sayısına oyuncu ekledi. Innersloth, video oyununun geliştirici ekibinde başlangıçta 3 kişinin yer aldığını ve şu an ekibe bir kişinin daha eklendiğini söyledi. Oyunun arkasındaki geliştirici ekibinde bu kadar az kişinin bulunması, oyunun ve oyuna eklenecek güncellemelerin geliştirilme sürecinin de bir hayli uzamasına yol açıyor. Among Us’un geliştirici ekibini büyütmemesi, bunu yapmanın işleri hızlandırmadan çok yavaşlatacağından endişe duymasından kaynaklanıyor.

Innersloth, işlerin neden bu kadar yavaş sürdüğü konusunda yaptığı açıklamada küçük bir ekiple işleri yönetmeye ek olarak yasal sorunlar, toplantılar ve planlama gibi sorunları ileri sürdü.