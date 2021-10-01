Anakart ve GPU Fiyatları Bakır Folyo Kıtlığı ile Zamlanacak

Anakart ve GPU fiyatları bakır folyo kıtlığı nedeniyle baskı altında. Baskılı devre kartlarını yapmak için kullanılan bakır ve bakır kaplı tabakaların fiyatları yükseliyor.

Küresel elektronik tedarik zinciri, yarı iletken ve talebi karşılayamayan diğer bazı elektronik bileşenlerin eksikliğinden kaynaklanan kıtlığı zaten yaşıyor. Ancak anakartlar ve ekran kartlarıyla ilgili olası sorunlar hakkında yeni bir rapor daha yayınlandı: bakır ve bakır kaplı tabaka kıtlığı.

Anakart ve GPU'lar bakır folyo kıtlığı yaşayacak

Şu anda mevcut olan her elektronik ürüne güç sağlayan baskılı devre kartlarının (PCB) üretiminde taban plakası olarak kullanılan bakır ve bakır kaplı tabaka (CCL) kıtlığı rapor edildi. DigiTimes'a göre, CCL'leri üretmek için kullanılan bakır folyoların maliyetleri giderek artıyor, bu durum ise anakart ve GPU üreticilerinde fiyat etiketlerini artırmaları için önemli bir baskı oluşturuyor.

Anakartları ve GPU'ları oluşturmak için kullanılan malzemeler artan maliyetlerle karşı karşıya olduğundan, bu genellikle üretici tarafından iki tür önlem alınmasına neden olur: fiyat artışı veya ürünün düşük kar marjı.

Bakır fiyatları 2020'nin 4. çeyreğinden bu yana %35 arttı, bu nedenle fiyat artışı kaçınılmaz olacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz dönemde bilgisayar endüstrisinde artan liste fiyatı, üreticilerin fiyatlandırma yapılarını artırmalarına çok kolay bir şekilde dönüşebilir.

Kısacası tüm bu kıtlık durumları son kullanıcı cephesinde daha fazla para harcamaya yol açacak. Özellikle yüksek miktarda bakır katmandan yapılmış PCB'li modeller olmak üzere, anakart ve grafik kartları fiyatlarında daha yüksek etiketler görebileceğimiz anlamına geliyor.

Elon Musk'ın çip krizi yorumu

Çip konusunda dünyanın en büyük üreticileri olan Intel ve TSMC, ABD’de yeni tesisler kurma planlarını açıkladı, ancak bu tesislerin birkaç yıl daha üretim yapamayacağı dile getirildi.

Tesla CEO’su Elon Musk yaptığı açıklamada, devam eden yarı iletken krizinin gelecek yıl biteceğini söyledi. Teknoloji milyarderi, çip sıkıntısının uzun vadeli bir sorundan ziyade kısa vadeli bir yaklaşım olduğunu dile getirdi.

Musk, Cuma günü çevrim içi olarak yayınlanan bir İtalyan teknoloji etkinliğinde, "Yapılmakta olan çok sayıda çip üretim tesisi var ve gelecek yıla kadar iyi bir kapasiteye sahip olacağımızı düşünüyorum" dedi. Ancak Musk, hangi yonga türlerindeki krizin biteceğiyle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.