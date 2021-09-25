Elon Musk Çip Krizinin Biteceği Tarihi Açıkladı

Elon Musk çip krizi konusunda şirketine güveniyor. Tesla CEO'su Elon Musk, planlanan veya yapım aşamasında olan yeni yarı iletken tesisler sayesinde, otomobil endüstrisini altüst eden küresel çip kıtlığının kısa vadeli olacağını belirtti.

Tesla CEO’su Elon Musk Cuma günü yaptığı açıklamada, devam eden yarı iletken krizinin gelecek yıl biteceğini söyledi. Teknoloji milyarderi, çip sıkıntısının uzun vadeli bir sorundan ziyade kısa vadeli bir yaklaşım olduğunu dile getirdi.

Musk, Cuma günü çevrim içi olarak yayınlanan bir İtalyan teknoloji etkinliğinde, "Yapılmakta olan çok sayıda çip üretim tesisi var ve gelecek yıla kadar iyi bir kapasiteye sahip olacağımızı düşünüyorum" dedi. Ancak Musk, hangi yonga türlerindeki krizin biteceğiyle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Çip konusunda dünyanın en büyük üreticileri olan Intel ve TSMC, ABD’de yeni tesisler kurma planlarını açıkladı, ancak bu tesislerin birkaç yıl daha üretim yapamayacağı dile getirildi.

Danışmanlık firması Forrester’da araştırma direktör yardımcısı olan Glenn O’Donnell ise çip kıtlığının 2023′e kadar sürebileceğine inanıyor. Nisan ayındaki bir blog yazısında O’Donnell, "Talep yüksek ve arz kısıtlı kalacağı için bu kıtlığın 2022′ye ve 2023′e kadar sürmesini bekliyoruz" diye yazdı.

Elon Musk'tan çip krizi açıklaması

Küresel çip kıtlığının çok çeşitli endüstrilerde büyük etkisi oldu, ancak özellikle otomotiv sektörü kötü etkilendi. Ford, Volkswagen ve Daimler gibi sektördeki büyük isimler, çip eksikliği nedeniyle çeşitli noktalarda üretime ara vermek ve üretim hedeflerini düşürmek zorunda kaldı.

Şirketin ilk çeyrek kazançları açıklandığı sırada Musk, Tesla’nın çip sıkıntısına atıfta bulunmadan önce bazı tedarik zinciri sorunları olduğunu da söyledi. "Açıkçası insanlar çip eksikliğini duymuşlardır. Bu büyük bir sorun. Bu çeyrek de dahil olmak üzere 2. ve 3. çeyrekte Tesla’nın tüm parça yelpazesinde tedarik zinciri zorluklarından bazılarını yaşadığını görmeye devam edeceğiz." dedi.

Musk, Tesla’nın elektrikli araçları için yedek pili olan Powerwall üretiminin çip sıkıntısı nedeniyle geciktiğini söyledi.

Danışmanlık firması AlixPartners’ın otomotiv ve endüstriyel uygulamaların küresel eş lideri olan Mark Wakefield yaptığı açıklamada, "Tabii ki herkes çip krizinin şimdiye kadar daha fazla azalacağını ummuştu, ancak Malezya’daki COVID-19 karantinaları ve başka yerlerde devam eden sorunlar gibi talihsiz olaylar işleri daha da kötüleştirdi" şeklinde konuştu.