Android Oyunlarını Çalıştıran Oyun Konsolu Yolda! Fiyatı Ortaya Çıktı

Anbernic, geçen ayın başlarında duyurduğu iki yeni konsollar için bir süre gizem yaptıktan sonra her iki modelin de özelliklerini açıklığa kavuşturmuştu. Ne var ki hâlâ soru işareti olarak kalmaya devam eden bir konu daha vardı: RG Vita ve RG Vita Pro'nun fiyatı ne kadar olacak? Son gelişme ile birlikte bu soru da yanıtlandı.

Anbernic RG Vita'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

RG Vita'nin erken sipariş dönemine özel fiyatı 99.99 (4 bin 430 TL) dolar olacak. 72 saat boyunca geçerli olacak bu fiyat, ön sipariş süreci sona erdikten sonra 139.99 dolara (6 bin 202 TL) yükselecek. Türkiye'de satışa sunulması hâlindeyse vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte indirimsiz fiyatının 14 bin 500 TL'den başlaması bekleniyor.

Anbernic RG Vita'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 5,46 inç

Yenileme Hızı: 60Hz

İşlemci: Unisoc T618

Batarya: 5.000 mAh

Pil Ömrü: 8 saate kadar

RAM: 3 GB

Depolama: 64 GB

microSD Desteği: Mevcut

Mevcut Yapay Zeka: Gerçek zamanlı çeviri, görsel oluşturma, oyun rehberi

5,46 inç ekran büyüklüğüne sahip olan RG Vita, HD çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Unisoc T618 işlemci ile çalışan cihaz, 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. microSD desteği sayesindeyse ek alan elde edilebiliyor. Android 12 ile birlikte gelecek olan oyun konsolu, 5.000 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. Bu arada RG Vita Pro gibi bu model de yapay zeka destekli asistan, çeviri ve benzeri özelliklere sahip olacak.

Anbernic RG Vita Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

RG Vita Pro ile standart model arasında fiyat bakımından gözle görülebilir bir fark olacak. Öyle ki erken sipariş döneminde 109.99 dolara (4 bin 874 TL) satılacak olan model, kısa bir süre sonra 149.99 dolara (6 bin 647 TL) yükselecek. Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise başlangıç fiyatı vergiler ve diğer maliyetler de eklenerek 15 bin TL'yi bulabilir.

Anbernic RG Vita Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 5,5 inç

Çözünürlük: 1080 x 1920 piksel

İşlemci: Rockchip RK3576

Hızlı Şarj Desteği: 18W

Batarya: 5.000 mAh

Pil Ömrü: 8 saate kadar

Bağlantı: Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

microSD Desteği: Mevcut

Mevcut Yapay Zeka: Gerçek zamanlı çeviri, yazıyı görsele dönüştürme, oyun rehberi

5,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan RG Vita Pro, 1080 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor. Cihaz, Rockchip RK3576 işlemcisi ve Mali-G52 MC3 GPU ile geliyor. Bu işlemcide dört adet Cortex-A72 ve dört adet Cortex-153 olmak üzere toplam sekiz çekirdek yer alıyor. İşlemcinin çok güçlü olduğunu söylemek mümkün değil ama odak noktası yeni nesil oyunlar değil, eski oyunlar. Bunu göz önünde bulundurarak gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

Bluetooth 5.2 desteği ile birlikte gelecek olan oyun konsolu, yapay zeka destekli özelliklere sahip. Bunların arasında gerçek zamanlı çeviri, yazıyı görsele dönüştürme ve tek bir dokunuşla oyun rehberine ulaşma gibi özellikler yer alıyor. Oyun asistanı sayesinde oynanan oyunlarda eğer ilerlemekte zorlanırsanız bu araç sizin işinizi bir hayli kolaylaştırıyor.

Oyun konsolu, 4 GB RAM sunuyor. Depolama tarafında da 64 GB seçeneği mevcut. Cihaz hem Android hem Linux işletim sistemi ile geleceği için bu alan bir hayli yetersiz olabilir. O yüzden bu alanı microSD desteği sayesinde 2 TB'a kadar artırmak gerekecek.

Anbernic RG Vita Serisi Türkiye'de Satılacak mı?

Anbernic'in RG Vita ile RG Vita Pro modelleri, 23 Mart'tan itibaren ön siparişe açılmaya başlanacak. Bu kısa ön sipariş sürecinden sonra oyun konsolunun satışlarına başlanacak. Şimdiye kadar pek çok Anbernic oyun konsolunun Türkiye'de satışa sunulduğunu göz önünde bulunduracak olursak bundan bir süre sonra ithalatçı garantili olarak Türkiye'ye gelme ihtimali de bulunuyor.

Editörün Yorumu

Anbernic'in yeni oyun konsollarını uzun zamandır takip ediyorum. Standart model pek dikkatimi çekmese de RG Vita Pro'nun bir dönemin efsane oyunlarını tekrardan oynamak için ideal olduğunu düşünüyorum. Yapay zeka desteğinin bulunmasını da önemli bir avantaj olarak görüyorum. Oyunlarda takıldığımız yerleri hızlıca geçmemiz için başvurabileceğimiz oyun rehberi sayesinde muhtelemen zor bölüm diye bir şeyden söz edemeyeceğiz.