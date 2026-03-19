16 GB RAM'li vivo X300s Performans Testinde! İşlemcisi Çok Güçlü

vivo'nun X300s modeline dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kamera özellikleri ortaya çıkan vivo X300s, kısa süre önce Geekbench testinde görüldü. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Cihazda MediaTek'in çok güçlü bir işlemcisi bulunacak.

vivo X300s Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

vivo X300s, V2548A model numarası ile birlikte Geekbench testine girdi. Telefon tek çekirdek testinde 3 bin 310 puan, çoklu çekirdek testinde ise 10 bin 141 puana ulaştı. Bu arada Geekbench'te Android 16 işletim sistemine sahip akıllı telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Çoklu çekirdek puanı, işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor. Video düzenleme ve oyun oynama gibi yoğun işlem gücünün gerekli olduğu işlerde çoklu çekirdek performansının önemli olduğunu belirtelim. Tek çekirdek puanı ise sosyal medya uygulamasını çalıştırma veya web tarayıcısında gezinme gibi tek çekirdek ağırlıklı işlerde telefonun ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor.

vivo X300s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi. AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 40W kablosuz

90W kablolu, 40W kablosuz Ana Kamera: 200 MP

200 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69

vivo X300s'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Dimensity 9500 bulunacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.1 GHz hızında çalışan bir adet çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç adet çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek mevcut. Bu güçlü işlemci sayesinde telefonda Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile'ın yanı sıra en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Dimensity 9500 daha önce OPPO Find X9 Pro, Honor Magic 8 Pro Air, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok telefonda kullanılmıştı. vivo X200s'te sekiz çekirdekli Dimensity 9400+ işlemcisinin yer aldığını belirtelim. Bu işlemcinin de yüksek grafik kalitesine sahip oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabildiğini belirtelim.

vivo X300s'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. vivo X200s'te ise 6,67 inç ekran boyutu, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni telefonda da 5000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

vivo X300s'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

X300s'te 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Telefon, bu sayede uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 90W kablolu hızlı şarj, 40W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Serinin bir önceki modeli olan X200s'te ise 6.200 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

vivo X300s'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak. Üçüncü kameranın çözünürlüğü ise henüz belli değil. Telefon 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Önceki modelde 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti. Yeni telefonda da 50 megapiksel ultra geniş açılı görebili yer alabilir.

vivo X300s Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X300s'in 30 Mart 2026 tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Telefonun siyah, mor, beyaz ve yeşil olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile birlikte gelmesi bekleniyor. Serinin bir önceki modeli olan vivo X200s, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

vivo X300s Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen vivo X300s'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X300s'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

vivo X300s'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300'ün 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 79 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. X300s'in daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 83 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklaam yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Geekbench testinin sonuçlarını göz önünde bulundurduğumda vivo X300s'in yüksek performans sunacağını söyleyebilirim. Böylece telefon yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabilecek. Bu arada 90W hızlı şarj teknolojisi, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

vivo X300s'in IP67 ve IP68 sertifikaları sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olacağını da belirteyim. Bu bence çok önemli bir avantaj sağlayacak. Örneğin kullanıcılar dışarıdayken yağmur yağmaya başladığında "telefonum su geçirecek mi" endişesi yaşamayacak. Ayrıca 1.5K çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranda hem oyun oynamanın hem de dizi ve film izlemenin keyifli olacağını düşünüyorum.