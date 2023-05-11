Android 14 Beta 2 Güncellemesi Alacak Telefonlar Belli Oldu
Android 14 Beta 2, sonunda Pixel serisi dışındaki telefonlara da geliyor. Güncellemeyi ilk alacak telefonlar belli oldu. Detaylar haberimizde!
Geçtğimiz yaz duyurulan Android 14 Beta 2, ilk olarak Google Pixel serisi telefonlar için sunulmuştu. İşletim sisteminin yakın zamanda diğer marka telefonlara da sunulması bekleniyordu. Bugün Android 14 Beta 2 güncellemesini alacak telefonlar belli oldu.
vivo, Nothing, Lenovo, Oppo ve çok daha fazla marka, Android 14 Beta 2 güncellemesi alacak. Peki, Android 14 Beta 2 ile kullanıcıları hangi yenilikler bekliyor?
Android 14 Beta 2 Nasıl Yüklenir?
Android 14 Beta 2 güncellemesi alacak telefonlar, bugün Google tarafından tanıtıldı. Google, İQOO, Lenovo, Nothing, OnePlus, Oppo, realme, TECNO, vivo ve Xiaomi marka telefona sahip olan kullanıcılar, Android 14 Beta 2 güncellemesini yapabilecek.
Eğer yukarıda saydığımız marka telefon modellerinden birine sahipseniz buraya tıklayarak ilgili Android sayfasına girebilirsiniz. Burada kendi markanızı seçerek Beta 2 sürümüne siz de katılabilirsiniz. Kurulumu yaparken sizin için sağlanan rehberi detaylı bir şekilde okumanız gerekir.
Android 14 Beta 2 güncellemesiyle birlikte kullanıcıları bekleyen yenilikler ise şu şekilde:
- Kilit ekranı için daha fazla özelleştirme imkanı
- Emoji ve sinematik duvar kağıtları
- Yapay zeka destekli duvar kağıtları
- Kapsamlı Cihazımı Bul güncellemesi
Android 14 Beta 2 Güncellemesi Alan Telefonlar
- Pixel 4a
- Pixel 5 ve 5a
- Pixel 6 ve 6 Pro
- Pixel 6a
- Pixel 7 ve 7 Pro
- Pixel 7a
- Pixel Fold
- OnePlus 11
- Nothing phone (1)
- Xiaomi 12T, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro
- iQOO 11
- Vivo X90 serisi
- Realme GT 2 Pro
- Oppo Find N2 Flip
- Lenovo Tab Extreme
- Tecno Camon 20 serisi
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