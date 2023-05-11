Android 14 Beta 2 Güncellemesi Alacak Telefonlar Belli Oldu

Geçtğimiz yaz duyurulan Android 14 Beta 2, ilk olarak Google Pixel serisi telefonlar için sunulmuştu. İşletim sisteminin yakın zamanda diğer marka telefonlara da sunulması bekleniyordu. Bugün Android 14 Beta 2 güncellemesini alacak telefonlar belli oldu.

vivo, Nothing, Lenovo, Oppo ve çok daha fazla marka, Android 14 Beta 2 güncellemesi alacak. Peki, Android 14 Beta 2 ile kullanıcıları hangi yenilikler bekliyor?

Android 14 Beta 2 Nasıl Yüklenir?

Android 14 Beta 2 güncellemesi alacak telefonlar, bugün Google tarafından tanıtıldı. Google, İQOO, Lenovo, Nothing, OnePlus, Oppo, realme, TECNO, vivo ve Xiaomi marka telefona sahip olan kullanıcılar, Android 14 Beta 2 güncellemesini yapabilecek.

Eğer yukarıda saydığımız marka telefon modellerinden birine sahipseniz buraya tıklayarak ilgili Android sayfasına girebilirsiniz. Burada kendi markanızı seçerek Beta 2 sürümüne siz de katılabilirsiniz. Kurulumu yaparken sizin için sağlanan rehberi detaylı bir şekilde okumanız gerekir.

Android 14 Beta 2 güncellemesiyle birlikte kullanıcıları bekleyen yenilikler ise şu şekilde:

Kilit ekranı için daha fazla özelleştirme imkanı

Emoji ve sinematik duvar kağıtları

Yapay zeka destekli duvar kağıtları

Kapsamlı Cihazımı Bul güncellemesi

Android 14 Beta 2 Güncellemesi Alan Telefonlar