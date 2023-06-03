Android 14 Merakla Beklenen Pil Sağlığı Özelliğiyle Geliyor!

iOS işletim sistemine sahip cihazlar, cihazın pilinin kalan maksimum kapasitesini göstermek için bir Pil Sağlığı özelliğine sahip ancak Android tarafında böyle bir özellik ne yazık ki bulunmuyor. Görünüşe göre Google, Android 14 ile birlikte merakla beklenen bu özelliği tüm Android cihazlara getirmeyi planlıyor.

Mishaal Rahman, Google'ın Android 14 beta sürümüne yeni BatteryManager API'leri eklediğini açıkladı. Bunlardan ikisi döngü sayısı ve şarj durumu hakkında bilgi sağlamak için kullanılan genel API'ler iken, geri kalanı cihazın üretim tarihini, ilk kullanım tarihini, şarj politikasını ve sağlık durumunu bildiren sistem API'lerinden oluşuyor.

Android 14 ile Pil Sağlığına Dair Detaylar Öğrenilebilecek

Rahman, BATTERY_STATS iznine sahip herhangi bir uygulamanın bu sistem API'lerini kullanabileceğini ancak bunların yalnızca Android 14 Beta 2 veya üstünü çalıştıran Pixel cihazlarda kullanılabildiğini bildiriyor.

Geliştirici Narek, akıllı telefonun pil sağlığını ve şarj döngülerini raporlamak için şimdiden bu yeni API'leri kullanan Batt adlı bir uygulama geliştirdi. GitLab'dan indirebilir ve Android 14 çalıştırıyorsa cihazınızda deneyebilirsiniz.

Google'ın kararlı Android 14 sürümüne uygun bir pil sağlığı özelliği ekleyeceğini umuyoruz, böylece cihazınızın pil sağlığı durumunu kontrol etmek için ekstra uygulamalara güvenmek zorunda kalmayacaksınız.