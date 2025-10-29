Android 16 Alacak Oppo Modelleri Açıklandı! İşte Liste

Oppo, bir yandan ürün yelpazesini genişletirken diğer yandan kullanıcılarını yeni yazılımla buluşturmaya devam ediyor. Marka kısa süre önce Find X9 ve Find X9 Pro modellerini küresel olarak tanıtırken, etkinlikte Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesini alacak cihazların listesini de duyurdu. İşte güncelleme takvimi...

Android 16 Tabanlı ColorOS 16 Güncellemesi Alacak Oppo Modelleri

Marka, ColorOS 16 güncellemesini ilk olarak ana vatanı Çin'deki kullanıcılar için başlatmıştı. Şimdi paylaşılan liste ise küresel için. Kasım 2025'te başlayacak süreçle birlikte birçok model, Android 16'ya kavuşacak. Yeni güncelleme birçok yeniliği beraberinde getirecek.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncelleme takvimine aşağıdan ulaşabilirsiinz.

Kasım 2025

OPPO Find N5

OPPO Find N3

OPPO Find N3 Flip

OPPO Find X8 Pro

OPPO Find X8

OPPO Reno14 Pro 5G

OPPO Reno14 5G

OPPO Reno14 5G Diwali Edition

OPPO Reno14 F 5G

OPPO Reno13 Pro 5G

OPPO Reno13 5G

OPPO Reno13 F 5G

OPPO Pad 3 Pro

Aralık 2025

OPPO Find N2 Flip

OPPO Reno13 F

OPPO K13 Turbo Pro 5G

OPPO K13 Turbo 5G

2026’nın İlk Çeyreği (Q1 2026)

OPPO Find X5 Pro

OPPO Reno12 Pro 5G

OPPO Reno12 5G

OPPO Reno12 FS 5G

OPPO Reno12 F

OPPO Reno12 F Harry Potter Edition

OPPO Reno11 Pro 5G

OPPO Reno11 5G

OPPO Reno11 FS

OPPO Reno10 Pro+ 5G

OPPO F31 Pro+ 5G

OPPO F31 Pro 5G

OPPO F31 5G

OPPO F29 Pro+ 5G

OPPO F27 Pro+ 5G

OPPO K13x 5G

OPPO Pad 3

OPPO Pad 2

OPPO Pad SE

ColorOS 16 Yenilikleri

ColorOS 16, kullanıcı deneyimini hız, akıcılık ve yapay zekâ açısından yeni bir seviyeye taşıyor. Luminous Rendering Engine ve Trinity Engine sayesinde sistem genelinde daha yumuşak geçişler, hızlı uygulama açılışları ve gelişmiş enerji verimliliği sunuluyor. Fotoğraf tarafında ise AI Portrait Glow, AI Eraser ve AI Unblur gibi yapay zekâ destekli araçlar mevcut.

Arayüz tasarımı da baştan aşağı yenilenmiş. Bildirim merkezi ve hızlı ayarlar paneli modern bir görünüme kavuşurken, Always-On Display için daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunulmuş.