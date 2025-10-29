Android 16 Alacak Oppo Modelleri Açıklandı! İşte Liste
Oppo, Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesi alacak Oppo modellerini açıkladı. Öyle ki takvim duyurusu yapıldı. İşte yeni sürüme kavuşacak cihazlar...
⚡ Önemli Bilgiler
- Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesi alacak modeller açıklandı.
Oppo, bir yandan ürün yelpazesini genişletirken diğer yandan kullanıcılarını yeni yazılımla buluşturmaya devam ediyor. Marka kısa süre önce Find X9 ve Find X9 Pro modellerini küresel olarak tanıtırken, etkinlikte Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesini alacak cihazların listesini de duyurdu. İşte güncelleme takvimi...
Android 16 Tabanlı ColorOS 16 Güncellemesi Alacak Oppo Modelleri
Marka, ColorOS 16 güncellemesini ilk olarak ana vatanı Çin'deki kullanıcılar için başlatmıştı. Şimdi paylaşılan liste ise küresel için. Kasım 2025'te başlayacak süreçle birlikte birçok model, Android 16'ya kavuşacak. Yeni güncelleme birçok yeniliği beraberinde getirecek.
Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncelleme takvimine aşağıdan ulaşabilirsiinz.
Kasım 2025
- OPPO Find N5
- OPPO Find N3
- OPPO Find N3 Flip
- OPPO Find X8 Pro
- OPPO Find X8
- OPPO Reno14 Pro 5G
- OPPO Reno14 5G
- OPPO Reno14 5G Diwali Edition
- OPPO Reno14 F 5G
- OPPO Reno13 Pro 5G
- OPPO Reno13 5G
- OPPO Reno13 F 5G
- OPPO Pad 3 Pro
Aralık 2025
- OPPO Find N2 Flip
- OPPO Reno13 F
- OPPO K13 Turbo Pro 5G
- OPPO K13 Turbo 5G
2026’nın İlk Çeyreği (Q1 2026)
- OPPO Find X5 Pro
- OPPO Reno12 Pro 5G
- OPPO Reno12 5G
- OPPO Reno12 FS 5G
- OPPO Reno12 F
- OPPO Reno12 F Harry Potter Edition
- OPPO Reno11 Pro 5G
- OPPO Reno11 5G
- OPPO Reno11 FS
- OPPO Reno10 Pro+ 5G
- OPPO F31 Pro+ 5G
- OPPO F31 Pro 5G
- OPPO F31 5G
- OPPO F29 Pro+ 5G
- OPPO F27 Pro+ 5G
- OPPO K13x 5G
- OPPO Pad 3
- OPPO Pad 2
- OPPO Pad SE
ColorOS 16 Yenilikleri
ColorOS 16, kullanıcı deneyimini hız, akıcılık ve yapay zekâ açısından yeni bir seviyeye taşıyor. Luminous Rendering Engine ve Trinity Engine sayesinde sistem genelinde daha yumuşak geçişler, hızlı uygulama açılışları ve gelişmiş enerji verimliliği sunuluyor. Fotoğraf tarafında ise AI Portrait Glow, AI Eraser ve AI Unblur gibi yapay zekâ destekli araçlar mevcut.
Arayüz tasarımı da baştan aşağı yenilenmiş. Bildirim merkezi ve hızlı ayarlar paneli modern bir görünüme kavuşurken, Always-On Display için daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunulmuş.
- Luminous Rendering Engine ile daha akıcı animasyonlar ve geçişler
- Trinity Engine ile sistem genelinde daha yüksek performans
- Star Compiler sayesinde uygulama açılış hızında artış
- Yeni AI Portrait Glow ile gelişmiş portre fotoğrafları
- AI Eraser ve AI Unblur gibi akıllı fotoğraf düzenleme araçları
- Yenilenmiş bildirim merkezi ve özelleştirilebilir hızlı ayarlar paneli
- Genişletilmiş Always-On Display seçenekleri
- Pil ömrünü uzatan yeni şarj limiti ayarları
- Çip seviyesinde güvenlikle gelişmiş veri koruması
- Private Computing Cloud ile daha güvenli bulut işlemleri
- Geliştirilmiş çoklu görev performansı
- Cihazlar arası bağlantı ve paylaşımda iyileştirmeler