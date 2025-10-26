OPPO Find X9 Ultra Geliyor: Bu Alanda Rakipsiz Olacak!
Oppo Find X9 Ultra'nın batarya özellikleri ortaya çıktı. Yeni amiral gemisi, devasa piliyle ultra ince telefon modelleri arasında rakipsiz olacak.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oppo Find X9 Ultra amiral gemisi telefonlar arasında en büyük bataryaya sahip olan modellerden biri olacak.
- Cihazın 7000 mAh üstü bir pil kapasitesi ve çift periskop kamera ile birlikte gelmesi bekleniyor.
- Yeni amiral gemisi telefon 2026'nın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek.
Xiaomi, Vivo ve Oppo gibi teknoloji devler kısa bir süre önce merakla beklenen amiral gemisi serilerini tanıttı. Birçok marka şimdi de yeni telefonları küresel pazarda satışa sunmaya ve özellikle serilerinin en üst düzey modelleri olan Ultra versiyonlarını tanıtmaya hazırlanıyor.
Bu markalar arasında yer alan Oppo'nun Find X9 Ultra modeli ile adından sıkça söz ettireceği konuşuluyor. Zira bu yeni cihazın, ince tasarımına rağmen devasa bir batarya kapasitesi sunacağı iddia ediliyor. İşte detaylar!
Oppo Find X9 Ultra 7000 mAh Üstü Bataryayla Geliyor
Güvenilir kaynakların iddialarına göre, yeni Find X9 Ultra son dönemde piyasaya sürülen amiral gemisi telefon modelleri arasında en büyük batarya kapasitesine sahip cihaz olmaya hazırlanıyor. Bu beklenti doğrultusunda, yeni amiral gemisinin en az 7000 mAh kapasiteli bir pil ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Bunun yanı sıra cihazın kamera yetenekleriyle de öne çıkacağı konuşuluyor. Söylentilere göre yeni model Oppo Find X9 serisinde bir ilk olarak çift periskop telefoto sensöre sahip dörtlü bir arka kamera kurulumunu bünyesinde barındıracak. Cihaz bu sayede özellikle makro, portre ve zoom gibi alanlarda benzersiz bir performans sunacak.
Find X9 Ultra ile ilgili sızdırılan bir diğer detay ise ekran özellikleriyle alakalı. Aktarılanlara göre amiral gemisi cihaz 2K çözünürlüğe sahip 6.8 inçlik bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu panelde ayrıca, kullanıcıların uzun süreli kullanımlarda göz sağlığının bozulmasına engel olacak bir koruma teknolojisi de yer alacak.
Peki bu performans canavarı telefon ne zaman piyasaya sürülecek? Oppo Find X9 Ultra'nın 2026 yılının ikinci çeyreğinde Find X9s modeliyle birlikte resmen tanıtılması bekleniyor. Cihazın Çin ile birlikte eş zamanlı olarak küresel pazara açılması muhtemel.
200 MP Kameralı OPPO Find X9 Pro Parçalarına Ayrıldı [Video]
OPPO'nun en güçlü telefonlarından biri olan Find X9 Pro parçalarına ayrıldı. Videoda tabletin donanım parçaları detaylı şekilde gösterildi. İşte detaylar!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Oppo'nun yeni amiral gemisi gelecek yılın en iyi akıllı telefon modelleri arasına dahil olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.