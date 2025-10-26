OPPO Find X9 Ultra Geliyor: Bu Alanda Rakipsiz Olacak!

Xiaomi, Vivo ve Oppo gibi teknoloji devler kısa bir süre önce merakla beklenen amiral gemisi serilerini tanıttı. Birçok marka şimdi de yeni telefonları küresel pazarda satışa sunmaya ve özellikle serilerinin en üst düzey modelleri olan Ultra versiyonlarını tanıtmaya hazırlanıyor.

Bu markalar arasında yer alan Oppo'nun Find X9 Ultra modeli ile adından sıkça söz ettireceği konuşuluyor. Zira bu yeni cihazın, ince tasarımına rağmen devasa bir batarya kapasitesi sunacağı iddia ediliyor. İşte detaylar!

Oppo Find X9 Ultra 7000 mAh Üstü Bataryayla Geliyor

Güvenilir kaynakların iddialarına göre, yeni Find X9 Ultra son dönemde piyasaya sürülen amiral gemisi telefon modelleri arasında en büyük batarya kapasitesine sahip cihaz olmaya hazırlanıyor. Bu beklenti doğrultusunda, yeni amiral gemisinin en az 7000 mAh kapasiteli bir pil ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra cihazın kamera yetenekleriyle de öne çıkacağı konuşuluyor. Söylentilere göre yeni model Oppo Find X9 serisinde bir ilk olarak çift periskop telefoto sensöre sahip dörtlü bir arka kamera kurulumunu bünyesinde barındıracak. Cihaz bu sayede özellikle makro, portre ve zoom gibi alanlarda benzersiz bir performans sunacak.

Find X9 Ultra ile ilgili sızdırılan bir diğer detay ise ekran özellikleriyle alakalı. Aktarılanlara göre amiral gemisi cihaz 2K çözünürlüğe sahip 6.8 inçlik bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu panelde ayrıca, kullanıcıların uzun süreli kullanımlarda göz sağlığının bozulmasına engel olacak bir koruma teknolojisi de yer alacak.

Peki bu performans canavarı telefon ne zaman piyasaya sürülecek? Oppo Find X9 Ultra'nın 2026 yılının ikinci çeyreğinde Find X9s modeliyle birlikte resmen tanıtılması bekleniyor. Cihazın Çin ile birlikte eş zamanlı olarak küresel pazara açılması muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Oppo'nun yeni amiral gemisi gelecek yılın en iyi akıllı telefon modelleri arasına dahil olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.