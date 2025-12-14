Android 16 Telefonları Hızlandırıyor mu? Bu Cihazda İşe Yaradı!

Google'ın en yeni mobil işletim sistemi Android 16, piyasaya sürülmesinin ardından markaların geliştirdiği özel arayüzlerle birlikte birçok akıllı telefon modeline ulaşmaya başladı. Tam da bu noktada kullanıcıların aklında tek bir soru var: Android 16 telefonların performansını gerçekten artırıyor mu?

Bu konuya dair son araştırmalar ve kullanıcı geri bildirimleri dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor. Özellikle yakın zamanda yayınlanan QPR2 güncellemesinin, Google imzalı Pixel telefonlarda hissedilir bir performans artışı sağladığı gözlemleniyor. Güncellemeyi yükleyen pek çok kullanıcı telefonlarının hızlandığını ve genel akışkanlığın yükseldiğini ifade ediyor. İşte detaylar!

Android 16 Google Pixel Modellerinin Performansını Yüzde 20 Artırdı

Aktarılanlara göre Android 16 QPR2 güncellemesinin dağıtılmaya başlanmasıyla birlikte Pixel kullanıcıları cihazlarında belirgin bir rahatlama hissetmeye başladı. Özellikle Pixel 10 Pro XL üzerinde yapılan testler bu hissin sadece psikolojik olmadığını kanıtlıyor.

Bağımsız kaynaklar tarafından gerçekleştirilen testlerde cihazda kullanılan Tensor işlemcinin Geekbench 6'taki tek ve çoklu çekirdek skorlarında küçük artışlar görülse de asıl sürpriz günlük kullanım senaryolarında yaşandı. Pixel 10 Pro XL, web gezintisi ve görsel düzenleme gibi gerçek hayatı simüle eden PCMark Work 3.0 testlerinde tam yüzde 19.6'lık bir performans artışı yakaladı.

Günlük hayat senaryolarındaki başarılı sonuçların yanı sıra grafik tarafında da işlerin yolunda olduğu kaydedildi. Öyle ki cihaz OpenCL testlerinde aynı GPU sürücüsüne rağmen puanını 3.000'den 4.000 seviyesine kadar çıkararak üçte birlik bir performans artışı kazandığını ortaya koydu.

Performans Artışının Arkasında Yatan Sır ne?

Peki Google, sadece bir yazılım güncellemesi ile cihazlarının donanımını değiştirmeden nasıl böyle bir performans artışı yakaladı? Uzmanlara göre şirket Android 16'nın kodlarında önemli bir optimizasyona gitti. Böylece işletim sisteminin "Garbage Collection" (Çöp Toplama) olarak bilinen bellek yönetim mekanizması çok daha verimli hale getirildi.

Yeni mekanizma ile birlikte işlemci üzerindeki yükün azaldığı, takılmaların minimuma indiği ve telefonların çok daha akıcı çalışmaya başladığı belirtiliyor. Üstelik söz konusu iyileştirmeler sadece yeni Pixel telefonları için geçerli değil. Reddit'teki kullanıcı geri bildirimlerine göre Pixel 8a gibi daha eski modelleri kullananlar da benzer hız artışları gözlemlediğini ifade ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz telefonunuzu Android 16'ya güncelledikten sonra neler hissetiniz? Yorumlarda buluşalım.