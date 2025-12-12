Realme Açıkladı: Bu 6 Popüler Telefon Android 16'yı Erkenden Alacak!

Mobil teknoloji dünyasının yakından takip ettiği Realme UI 7 arayüzünün kararlı sürüm lansmanı öncesinde erken erişim programının yedinci ve en yeni dalgası resmen başladı. Bu son hamleyle birlikte markanın Android 16 tabanlı en güncel işletim sistemi altı popüler modele daha ulaştı. İşte detaylar!

Hangi Realme Modelleri Realme UI 7 Beta (Android 16) Alıyor?

Son olarak beta test aşamasına dahil edilen Realme modelleri şu şekilde:

Realme 13 5G

Realme 12x 5G

Narzo 70x 5G

Narzo N65 5G

Realme C65 5G

Realme C63 5G

Şu an için yalnızca Hindistan'daki kullanıcılar Realme UI 7'nin erken erişim programından yararlanabiliyor. Programın diğer küresel pazarlara ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmediğini de belirtelim.

Eğer Hindistan'da ikamet ediyorsanız ve yukarıdaki listede yer alan uygun Realme cihazlarından birine sahipseniz yeni arayüzün sunduğu yeniliklere erken erişim sağlamak için hemen başvuru yapabilirsiniz. Realme her bir model için başvuruları en fazla 200 kişiyle sınırlandırmış durumda. Kontenjanlar "ilk gelen alır" esasına göre dağıtıldığı için yerinizi garantilemek için hızlı davranmalısınız.

Realme UI 7 Beta Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Erken Erişim programına katılmak için takip etmeniz gereken adımlar oldukça basit. İşte talimatlar:

Adım 1: Yazılım Sürümünü Kontrol Edin

Beta erişimi için cihazınızın son donanım yazılımı sürümüne sahip olması gerekiyor. Aşağıdaki listeye göz atarak telefonunuzun gerekli sürümde olduğundan emin olmalısınız.

Realme 13 5G: RMX3951_15.0.0.1610

Realme 12x 5G: RMX3998_15.0.0.1610

Realme Narzo 70x 5G: RMX3998_15.0.0.1610

Realme Narzo N65 5G: RMX3997_15.0.0.1610

Realme C65 5G: RMX3997_15.0.0.1610

Realme C63 5G: RMX3950_15.0.0.1610

Bu kontrolü Ayarlar > Sistem ve Güncellemeler > Yazılım Güncellemesi yolunu izleyerek gerçekleştirebilirsiniz.

Adım 2: Erken Erişim Programına Başvurun

Realme telefonunuzda Ayarlar uygulamasını açın. Sistem ve Güncelleme bölümüne giriş yapın ve Yazılım Güncellemesi'ne dokunun. Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine tıklayın ve Beta programı seçeneğini seçin. Erken Erişim seçeneğine dokunun ve sonraki ekranda "Şimdi Başvur" seçeneğine tıklayın. Şart ve koşulları onaylayıp Gönder'e basarak başvurunuzu tamamlayın. Kurulum öncesi en az 15 GB boş depolama alanı bulundurmayı ve pil seviyenizi en az yüzde 60'a getirmeyi unutmayın. Başvurunuzun kabul edilmesiyle birlikte Realme UI 7 beta güncellemesi kısa süre içerisinde kablosuz olarak cihazınıza yüklenecektir.

Peki siz Realme'nin yeni arayüzü için başlattığı erken erişim programı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.