Motorola Android 16 Güncellemesi Alacak 32 Modeli Açıkladı

Söz konusu yazılım güncellemeleri olduğunda Samsung ve Xiaomi gibi rakiplerinin gerisinde olan Motorola, Android 16 için gaza bastı. Buna göre şirket çok yakında Moto G, Edge ve Razr serisi modelleri arasında yer alan 18 telefon için Android 16 güncellemesi yayınladı..

Android 16 Güncellemesi Alacak Motorola Modelleri

Bir dönemin efsane akıllı telefon üreticilerinden biri olan Motorola, günümüzde Lenovo markası altında varlığını sürdürüyor. Her ne kadar artık ülkemizde resmi olarak satılmasa da nostaljik hislere hitap eden Razr serisi başta olmak üzere pek çok Motorola modeli hala Türkiye'de hatrı sayılır bir kitleye hitap ediyor. Bu doğrultuda biz de Android 16 güncellemesi alan bazı modelleri sizler için listeledik.

Motorola Edge Serisi Motorola Edge 60 Pro Motorola Edge 60 Fusion Motorola Edge 60 Stylus Motorola Edge 50 Pro Motorola Edge 50 Ultra Motorola Edge Fusion Motorola Edge 2025 Motorola Razr Serisi Motorola Razr 60 Motorola Razr 60 Ultra Motorola Razr 50 Motorola Razr 50 Ultra Motorola Moto G Serisi Moto G86 5G Moto G86 Power 5G Moto G75 5G Moto G67 Power 5G Moto G Stylus (2025) Moto G Power (2025) Moto G (2025)

Belirtmekte fayda var ki pek çok akıllı telefon üreticisi gibi Motorola da güncellemelerini bölgesel olarak yayınlıyor. Yani Motorola Razr 50 modeli bugün bir Asya ülkesinde Android 16 güncellemesi alırken, güncellemenin Türkiye'deki bir kullanıcıya ulaşması iki haftayı bulabiliyor. Yani siz de bir Motorola kullanıcısıysanız ve henüz güncelleme almadıysanız yapmanız gereken tek şey beklemek. Kontrol etmek için sırasıyla "Ayarlar > Sistem > Güncellemeleri Denetle" adımlarını takip edebilirsiniz.

Eski bir Lenovo Moto G4 Plus söyleyebilirim ki şirket zaman içerisinde güncelleme performansını oldukça iyileştirdi. Çok değil birkaç yıl önce yıl içerisinde güncelleme alan cihaz sayısı iki elin parmaklarını geçmez sadece şanslı olan kullanıcılar ikinci yazılım güncellemesini alırdı. Şimdi ise 18 model için güncelleme aynı anda yayınlanıyor. Üstelik halihazırda 18 model daha Android 16 test aşamasında.

Test aşamasındaki modeller arasında Motorola ThinkPhone, ThinkPhone 25, Edge 60, Edge 60 Neo, Edge 50, Edge 50 Neo, Edge 40 Pro, Edge (2024), Edge+ (2023) ve Razr 40 gibi modeller var.