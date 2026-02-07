Motorola Android 16 Güncellemesi Alacak 32 Modeli Açıkladı

Motorola toplam 32 telefon için Android 16 çalışmalarını hızlandırdı. Buna göre 18 için güncelleme başlarken, 18 model için de düğmeye basıldı.

Oğuz Çakır
⚡ Önemli Bilgiler

  • Motorola en yeni Edge, Razr ve Moto G serisi modelleri için Android 16 güncellemesi yayınladı.
  • Bölgesel olarak dağıtıma başlanan güncelleme birkaç hafta içerisinde tüm modeller için yayınlanacak.
  • Ayrıca aralarında 2023 model Razr'ın da bulunduğu 18 eski model için de Android 16 testleri başladı.

Söz konusu yazılım güncellemeleri olduğunda Samsung ve Xiaomi gibi rakiplerinin gerisinde olan Motorola, Android 16 için gaza bastı. Buna göre şirket çok yakında Moto G, Edge ve Razr serisi modelleri arasında yer alan 18 telefon için Android 16 güncellemesi yayınladı..

Android 16 Güncellemesi Alacak Motorola Modelleri

Bir dönemin efsane akıllı telefon üreticilerinden biri olan Motorola, günümüzde Lenovo markası altında varlığını sürdürüyor. Her ne kadar artık ülkemizde resmi olarak satılmasa da nostaljik hislere hitap eden Razr serisi başta olmak üzere pek çok Motorola modeli hala Türkiye'de hatrı sayılır bir kitleye hitap ediyor. Bu doğrultuda biz de Android 16 güncellemesi alan bazı modelleri sizler için listeledik.

Motorola Edge Serisi
Motorola Edge 60 Pro
Motorola Edge 60 Fusion
Motorola Edge 60 Stylus
Motorola Edge 50 Pro
Motorola Edge 50 Ultra
Motorola Edge Fusion
Motorola Edge 2025
Motorola Razr Serisi
Motorola Razr 60
Motorola Razr 60 Ultra
Motorola Razr 50
Motorola Razr 50 Ultra
Motorola Moto G Serisi
Moto G86 5G
Moto G86 Power 5G
Moto G75 5G
Moto G67 Power 5G
Moto G Stylus (2025)
Moto G Power (2025)
Moto G (2025)

Belirtmekte fayda var ki pek çok akıllı telefon üreticisi gibi Motorola da güncellemelerini bölgesel olarak yayınlıyor. Yani Motorola Razr 50 modeli bugün bir Asya ülkesinde Android 16 güncellemesi alırken, güncellemenin Türkiye'deki bir kullanıcıya ulaşması iki haftayı bulabiliyor. Yani siz de bir Motorola kullanıcısıysanız ve henüz güncelleme almadıysanız yapmanız gereken tek şey beklemek. Kontrol etmek için sırasıyla "Ayarlar > Sistem > Güncellemeleri Denetle" adımlarını takip edebilirsiniz.

Eski bir Lenovo Moto G4 Plus söyleyebilirim ki şirket zaman içerisinde güncelleme performansını oldukça iyileştirdi. Çok değil birkaç yıl önce yıl içerisinde güncelleme alan cihaz sayısı iki elin parmaklarını geçmez sadece şanslı olan kullanıcılar ikinci yazılım güncellemesini alırdı. Şimdi ise 18 model için güncelleme aynı anda yayınlanıyor. Üstelik halihazırda 18 model daha Android 16 test aşamasında.

Test aşamasındaki modeller arasında Motorola ThinkPhone, ThinkPhone 25, Edge 60, Edge 60 Neo, Edge 50, Edge 50 Neo, Edge 40 Pro, Edge (2024), Edge+ (2023) ve Razr 40 gibi modeller var. 

Kaynak: https://www.gizmochina.com/2026/02/07/these-motorola-phones-are-receiving-the-android-16-update/

