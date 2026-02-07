8 GB RAM'e Sahip Uygun Fiyatlı Telefon Yolda! 50 MP Kamerası Var

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen TECNO Camon 50'nin fiyatı belli oldu. 8 GB RAM seçeneği ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon, bütçe dostu bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Telefonda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemci de bulunacak.

TECNO Camon 50'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Paylaşılan bilgilere göre TECNO Camon 50'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 1.090.000 Uganda Şilini (13.397 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.TECNO Camon 40'ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 15 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satılıyor. Dolayısıyla Camon 50 de Türkiye'ye gelebilir.

TECNO Camon 50'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68, IP69 ve IP69K

IP68, IP69 ve IP69K Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2364 piksel

1080 x 2364 piksel İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşlemci: MediaTek Helio G100 veya Helio G200

Daha önce ortaya çıkan bilgiler egöre telefonda Helio G100 veya Helio G200 işlemcisi bulunacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Helio G100, iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Helio G200'de ise iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

TECNO Camon 50, 1080x 2364 piksel çözünürlük sunacak. TECNO Camon 40'ta 6,78 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2436 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı bulunuyor. Yeni modelde de 120Hz yenileme hızı görebiliriz. Camon 50 ayrıca Dolby Atmos desteğines ahip hoparlörler ile birlikte gelecek.

Bütçe dostu Android telefon IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarına sahip olacak. Bu sertifikalar, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefonun ayrıca askeri dayanıklılık standartlarında MIL-STD-810H sertifikasına sahip olacağı belirtildi.

RAM tarafında 8 GB RAM seçeneği ve depolama tarafında ise 256 GB depolama alanı seçeneği bulunacak. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYTIA 700C ana kamera bulunacak. Bu kameranın 20x yakınlaştırma yapabileceği söyleniyor. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğünde olacak.